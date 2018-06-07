رانيا يعقوب: هبوط البورصة بسبب الاعتماد على الشراء الهامشي

هبوط الاسهم

أحمد صبرى



قالت رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة "ثرى واى" لإدارة الأوراق المالية، إن الهبوط الحاد لمؤشر البورصة المصرية بنسبة تقترب من 3% جاءت بشكل رئيسي بسبب اعتماد العملاء على الشراء الهامشي، الذى أدى لعمليات بيع اضطرارية، مؤكدة أنه كان على المستثمرين الاعتماد على محافظهم بدلًا من ذلك.



وأضافت يعقوب، خلال لقاء لها مع برنامج أسواق وأعمال، على قناة "أون لايف"، أن هناك عوامل خارجية مؤثرة مثل الاحتجاجات فى الأردن ومشاكل الاتحاد الأوروبى وانخفاض اليورو، مؤكدة أن تنوع مصادر الاقتصاد المصرى ستدعم الأجانب لاستثمار أموالهم.