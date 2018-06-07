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بورصة وشركات
بنوك استثمار تبدي رؤية إيجابية لسهم القلعة
الخميس 07 يونيو 2018 05:54 م
شركة القلعة للاستشارات المالية
أخر الأخبار
شركة القلعة للاستشارات المالية
- تدرس زيادة السعة التخزينية لمشروع مسطرد بتكلفة 60 مليون دولار
- 350 مليون جنيه أرباحًا متوقعة لـ"طاقة عربية".. نهاية العام الجاري
مصطفى طلعت
أبدت بنوك استثمار رؤية إيجابية لسهم القلعة القابضة للاستشارات المالية، دعم تحسن أنشطتها في مجال الغاز والطاقة، خاصة مع اقتراب تشغيل مشروع معمل مسطر المملوك للشركة المصرية للتكرير التابعة.
وقال بنك الاستثمار "فاروس"، إن القلعة سجلت إيرادات بقيمة 9.282 مليار جنيه في العام المالي 2017، بزيادة 22%، بدعم من شركتي طاقة عربية وأسكوم التابعتين، إذ نمت إيرادات الأولى 29% نتيجة نشاطها في مجال الغاز والطاقة وتسويق المنتجات البترولية، وارتفعت إيرادات أسكوم العاملة في نشاط التعدين 28%.
وأشار إلى أن أن الشركة سجلت صافي خسارة بقيمة 4.7 مليار جنيه عن العام المالي 2017، نتيجة تحقيق اضمحلال للأصول بقيمة 4.2 مليار جنيه، وتوقعت أن تكون هذه الجولة هي التي نشهد قيم اضمحلال كبيرة.
وأكدت الإدارة التنفيذية للقلعة، في اتصال هاتفي مع بحوث "فاروس"، أن شركتها التابعة المصرية للتكرير ستبدأ عمليتها التشغيلية التجارية ببداية الربع الثاني من 2019، بدلاً من الربع الأول 2019، كما تدرس المصرية زيادة السعة الإنتاجية لمشروع مُسطرد 15%، ومن المتوقع أن تبلغ تكلفته 60 مليون دولار، وأن ينتهي بحلول عام 2021.
يشار إلى أن أحمد هيكل رئيس مجلس إدارة القلعة قد قال في وقت سابق أن معمل مسطرد الجديد سينتج 4.7 مليون طن من المنتجات البترولية ومشتقاتها، وسوف يسد 14% من حاجة مصر من تلك المواد.
وتوقعت أن تسجل شركة طاقة أرباح قبل الفائدة والضريبة والإهلاك والاستهلاك بقيمة 350 مليون جنيه (بارتفاع 29% على أساس سنوي) في 2018، وبقيمة مليار جنيه في 2020.
وتتطلع القابضة إلى زيادة إنتاجها من الكهرباء للاستفادة من تحرير أسعار السوق في ظل إصلاح منظومة الطاقة في مصر، وتدرس إمكانية استغلال الوقود المستخرج من النفايات الحيوية عن طريق شركة توازن لإنتاج مواد ذات قيمة أعلى، بدلا من بيع هذا الوقود إلى منتجي الأسمنت.
واستبعدت الإدارة تنفيذ أي استثمارات جوهرية خارج محفظتها الحالية، وتجري مفاوضات مع الحكومة الجزائرية من أجل إعادة بيع زهانة للأسمنت إلى الحكومة، وستستغرق هذه المفاوضات ما لا يقل عن عام.
وأضاف فاروس: تستهدف "القلعة" أن تحافظ على ملكية 40-45% من شركاتها التابعة الحالية، وستبدأ في طرح باقي الحصص في سوق الأوراق المالية من خلال سلسلة طروحات عامة، من المتوقع بدؤها في النصف الثاني من 2019".
وفي سياق متصل، رفع بنك الاستثمار "نعيم" تقييمه العادل لسهم القلعة إلى 4.46 جنيه، مع توصية بالشراء، بدعم اقتراب بدء تشغيل مشروع المصرية للتكرير، مشيراً إلى ان تحقيق الشركة لخسائر خلال عام 2017 يعود إلى مصروفات انخفاض قيمة اصول قدرها 1.1 مليار جنيه.
وأشار إلى أن الشركة سجلت حقوق ملكية بالسالب بقيمة 6.4 مليار جنيه، ولكن الشركة مازالت تؤكد عدم الحاجة إلى إجراء عملية إعادة رسملة، موضحاً أن شطب التزامات شركة أفريكا ريل واي من القوائم المجمعة قيد الانتظار ولكن قد يستغرق مزيدًا من الوقت.
يشار إلى أن سهم القلعة شهد موجة صاعدة، خلال الفترة الماضية، مسجلاً ارتفاعاً تجاوز الـ 120% منذ بداية العام، ما دفع الهيئة العامة للرقابة المالية لطلب دراسة قيمة عادلة للسهم، وتجري القلعة إعدادة في الوقت الحالي.
مجموعة القلعة
القلعة للاستشارات المالية - CCAP
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