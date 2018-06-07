MILLENSYS للحلول الطبية تطلق منصة الصحة الإلكترونية

المال- خاص

وسط أجواء رمضانية تسودها الروحانية والإحساس الخاص للشهر الكريم، أقامت MILLENSYS للحلول الطبية حفل تدشين منظومة الصحة الموحدة في فندق سوفيتل الجزيرة، بمشاركة صفوة المسئولين في قطاعي الصحة وتكنولوجيا المعلومات، وقطاعات أخرى، في مأدبة سحور على هامش الحفل، حيث تابعوا استعراض أهم إنجازات الشركة في السنوات العشر الماضية ورؤيتها للدور المستقبلي الذي تخطط لأن تقوم به في تطوير المنظومة الصحية بمصر بما يتوافق مع توجهات الدولة والجهات المعنية في القطاعات المختلفة ذات الصلة بعملية التطوير.

كما استعرض الحضور، وهم مجموعة كبيرة من الأطباء ومستشاري وزارتي الصحة والاتصالات، أبرزهم د. نجوى الشناوي، رئيسة الإدارة المركزية للمعلومات بوزارة الاتصالات، و د. محمد شديد، المدير التنفيذي لجمعية "اتصال"، وتامر محمد، مدير عام غرفة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، التقدم الذي أحرزته الشركة على صعيد تصدير المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية، علاوة على الخطوط العريضة للاستراتيجية المستقبلية لافتتاح مكتبها الرسمي في الولايات المتحدة بنهاية العام الحالي.

تأتي الجهود المبذولة على جميع المستويات من قِبل MILLENSYS انطلاقًا من إيمانها بأهمية الدور الاستراتيجي للقطاع الخاص في تعزيز الرؤى المستقبلية والخطط التنموية وترسيخ دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في النهوض بمختلف القطاعات الرئيسية في الدولة التي من شأنها تحقيق حلم التحول لنموذج عربي رائد يحاكي التجارب الإقليمية الفريدة ويسير بخطى ثابتة نحو مستقبل واعد.

وتحرص MILLENSYS أيضًا على أن تتحقق أهدافها بما يتماشى مع رؤية قيادتها الطموح لتكاتف المجهودات بين القطاعين الخاص والعام ونقل الخبرات العالمية ومواكبة المتغيرات الحديثة في الاطلاع الدائم على كل جديد من شأنه أن يضفي قيمة مضافة تسهم بشكل بنّاء في تطوير المجتمع، وتحقق العدالة الاجتماعية في توزيع الخدمات الأساسية وترفع جودة وكفاءة جميع الخدمات المقدمة للمواطن ومؤسسات الدولة.

وبدأت MILLENSYS عملها في 2008 لتقديم جيل جديد من الحلول الطبية المتقدمة التي تسهم في رفع جودة وكفاءة المنظومة الصحية اعتمادًا على الحلول الرقمية الحديثة عبر باقة من المنتجات والخدمات، أبرزها الملف الصحي الإلكتروني للمستشفيات والعيادات، حلول Telemedicine وTeleradiology للتشخيص والعلاج عن بُعد، كما تقدم الشركة eHealth Solution المنصة الإلكترونية المتكاملة التي تعمل على ميكنة العملية الإدارية لتحسين خدمة الرعاية والتشغيل المتميز.





ويعتبر eHealth Solution المنصة الموحدة لجميع مقدمي خدمات الرعاية الصحية بدءًا من إدارة ملفات المرضى ومتابعة الحالات عن بُعد وعمل السجلات الصحية الإلكترونية “EHR” ونظام “ERP” الذي يتيح التعامل مع الفواتير المالية والحسابات وإدارة المخازن وكذلك الموارد البشرية داخل المؤسسة.