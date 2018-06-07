المال– خاص









أظهر بحثٌ أجرته شركة كاسبرسكي لاب للحلول الأمنية، أن أكثر من 20% من نقاط الاتصال اللا سلكي العامة بالإنترنت في المدن المضيِّفة لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2018 في روسيا تعاني مشاكل في الأمن الإلكتروني.





وأوضح البحث أن 7,176 نقطة عامة للاتصال اللا سلكي بالإنترنت من أصل 32 ألف نقطة لا سلكية في تلك المدن تعاني ثغرات نتيجة عدم استخدام التشفير لحركة البيانات، ما يجعلها غير آمنة للاستخدام من قِبل مشجعي كرة القدم الذين يزورون المدن لحضور مباريات كأس العالم. وتشير هذه النتائج إلى أهمية أن يحرص المشجعون على الاهتمام ببياناتهم الشخصية، ولا سيما أثناء استخدام نقاط الاتصال اللا سلكي المفتوحة والمنتشرة حول المرافق المضيّفة لمباريات كأس العالم.





وتستند نتائج كاسبرسكي لاب إلى تحليل لمواقع اتصال لا سلكي عامة بالإنترنت منتشرة في 11 مدينة مضيفة لبطولة كأس العالم 2018، التي تنطلق في 15 الشهر الحالي، وتشمل سارانسك وسمارا ونيزني نوڤغورود وكازان وڤولغوغراد وموسكو وإيكاترينبيرغ وسوتشي وروستوڤ وكالينينغراد وسانت بطرسبرغ.





واظهرت نتائج التحليل أن نقاط الاتصال اللاسلكي بالإنترنت لا تشتمل جميعها على خوارزميات التشفير والتوثيق الخاصة بحركة البيانات، وهي جوانب ضرورية للحفاظ على أمن شبكات الإنترنت اللا سلكية، وهو ما يعني أن بوسع المتسللين الموجودين بالقرب من تلك الشبكات اعتراض حركة البيانات والحصول على معلومات سرية من المستخدمين غير العارفين بطبيعة تلك الثغرات أو غير المستعدين لمواجهتها.





يأتي على رأس المدن الروسية المضيفة لكأس العالم والتي لديها أعلى نسبة انتشار لشبكات الإنترنت اللاسلكية غير الموثوق بها، ثلاث مدن هي سانت بطرسبرغ (37%) وكالينينغراد (35%) وروستوڤ (32%). وفي المقابل، فإن الاتصال الأكثر أمناً بالإنترنت وُجد في المدن الصغيرة نسبياً، وعلى رأسها سارانسك (10% فقط من نقاط الاتصال بالإنترنت فيها مفتوحة)، وسمارا (17% من نقاط الاتصال مفتوحة). ويستخدم ما يقرب من ثلثي جميع شبكات الاتصال العامة بالإنترنت في هذه المواقع عائلة بروتوكول Wi-Fi Protected Access (WPA/WPA2) لحماية الوصول إلى الإنترنت عبر تشفير حركة البيانات، وهو أحد أكثر البروتوكولات أمنًا في حماية شبكات الإنترنت اللا سلكية.





وقال دنيس لغيزو، أحد كبار الباحثين الأمنيين لدى كاسبرسكي لاب، إن الافتقار إلى تشفير حركة البيانات في خضمّ أحداث كُبرى مثل بطولة كأس العالم لكرة القدم من شأنه أن يجعل شبكات الإنترنت اللا سلكية هدفًا للمجرمين الذين يريدون الوصول بسهولة إلى بيانات المستخدمين.



