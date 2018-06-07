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سيـــاســة
برلماني يتقدم بطلب إحاطة حول مشكلات شحنات القمح الروسية
الخميس 07 يونيو 2018 03:07 م
جمال عباس نائب حزب المصريين الأحرار عن دائرة أسيوط، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان
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جمال عباس، نائب حزب المصريين الأحرار عن دائرة أسيوط، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان
ياسمين فواز
تقدم جمال عباس، عضو مجلس النواب عن دائرة أسيوط عن حزب المصريين الأحرار، بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، موجَّه للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة، بشأن مشكلات شحنات القمح الروسية بسبب وجود مستويات أعلى من المسموح به من فطر "الإرجوت".
وقال عباس إن فطر الإرجوت يعتبر من الفطريات السامة التى تنشط على بعض المحاصيل الزراعية نتيجة سوء التخزين، مؤكدًا أن مصر رفضت شحنة قمح روسية حجمها 63 ألف طن بسبب تجاوز المسموح به من الفطر السام، مشيرًا إلى أن هناك نسبًا قانونية محددة من فطر الإرجوت تتواجد فى المنتجات التى بها القمح بحيث لا تتجاوز 0.3% وفقًا للشروط التى وضعتها هيئة الأغذية والأدوية الامريكية "FDA"، وعند زيادة هذه النسب على النسبة المحددة يصعب التخلص منها فى القمح أو الشعير حيث تغزو السموم هذه الحبوب.
وأكد أن توقف عمليات تسليم شحنات القمح الروسي سيؤدي إلى شراء مصر بأسعار القمح بأعلى من المناقصات السابقة، مطالبًا الحكومة بضرورة وضع استراتيجية للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من القمح والاستغناء عن الاستيراد من الخارج.
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