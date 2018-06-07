برلماني يتقدم بطلب إحاطة حول مشكلات شحنات القمح الروسية

‏ياسمين فواز

تقدم جمال عباس، عضو مجلس النواب عن دائرة أسيوط عن حزب ‏‏‏المصريين الأحرار، بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، ‏موجَّه للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي ‏المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور عبد المنعم البنا وزير ‏الزراعة، بشأن مشكلات شحنات القمح الروسية بسبب وجود مستويات ‏أعلى من المسموح به من فطر "الإرجوت". ‏

وقال عباس إن فطر الإرجوت يعتبر من الفطريات السامة التى تنشط ‏على بعض المحاصيل الزراعية نتيجة سوء التخزين، مؤكدًا أن مصر ‏رفضت شحنة قمح روسية حجمها 63 ألف طن بسبب تجاوز المسموح به ‏من الفطر السام، مشيرًا إلى أن هناك نسبًا قانونية محددة من فطر ‏الإرجوت تتواجد فى المنتجات التى بها القمح بحيث لا تتجاوز 0.3% ‏وفقًا للشروط التى وضعتها هيئة الأغذية والأدوية الامريكية "‏FDA‏"، وعند ‏زيادة هذه النسب على النسبة المحددة يصعب التخلص منها فى القمح أو ‏الشعير حيث تغزو السموم هذه الحبوب.‏