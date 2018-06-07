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اتصالات وتكنولوجيا
IKU توزع 10 كيلوجرامات ذهب على التجار وشركاء أعمالها
الخميس 07 يونيو 2018 02:56 م
IKU توزع 10 كيلوجرامات ذهب على التجار وشركاء أعمالها
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IKU توزع 10 كيلوجرامات ذهب على التجار وشركاء أعمالها
المال– خاص
أقامت شركة IKU، الشركة العالمية للهواتف، حفل سحورها الأول للإعلان عن برنامج المكافآت الجديد للموزعين بمشاركة 1000 من موزعيها وشركاء أعمالها.
وخلال الاحتفالية التي شارك فيها شريف عاكف المدير العام لشركة IKU العالمية، ومحمد شفيق رئيس قطاع المبيعات، وأحمد الوكيل المدير الإقليمي للشركة في مصر، سلَّم قيادات IKU بمصر أكثر من 10 كيلوجرامات من الذهب للموزعين الذين نجحوا في تحقيق معدلات نمو ومبيعات عالية حيث فاز بالجائزة الكبرى وقدرها 500 جرام ذهب أحد الموزعين بمحافظة الأقصر.
وجاءت الاحتفالية بمشاركة وكلاء شركة IKU في مصر، وهم شركة مودرن للتوزيع، وشركة "اي تو"، بالإضافة إلى شركة Mobile Plus.
وكشف قيادات الشركة أن المؤشرات المستقبلية تؤكد تراجع مبيعات أجهزة التابلت بحلول عام 2019 بنسبة 25%، ورغم التراجع العالمي هناك توقعات بزيادة أعداد مستخدمي التابلت في الشرق الأوسط بنسبة 17%، وستصل خلال عام 2019 أعداد المستهلكين للتابلت إلى 92 مليون مستهلك، بعد أن وصلوا إلى 82 مليونًا بنهاية 2017، وبنسبة نمو 17%، كما شهدت أجهزة التابلت نسبة نمو من عام 2013 حتى اليوم بلغت 356%.
كما توقعت IKU زيادة نسبة المستهلكين الذين يستخدمون الهواتف الذكية بنسبة تتراوح بين 2 و5% من إجمالي المستخدمين للمحمول ليصل إجمالي المستهلكين إلى 2.5 مليار مستهلك.
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