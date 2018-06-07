أكوينوكس أول شركة بمصر تحصل على عضوية Linux Foundation‎

أكوينوكس



المال – خاص



أعلنت شركة أكوينوكس لتكامل الأنظمة التقنية العاملة في منطقة الشرق الأوسط عن حصولها على العضوية الفضية لمؤسسة Linux Foundation، وكذلك العضوية الفضية في مؤسسة Linux Foundation Networking.



وLinux Foundation مؤسسة غير هادفة للربح يرتكز نشاطها على تطوير أحدث التكنولوجيات مفتوحة المصدر وتحظى بثقة كبريات شركات التكنولوجيا والاتصالات وأكبر المطورين حول العالم لتطوير أحدث التكنولوجيات العالمية وحلول الاتصالات في العديد من المجالات أبرزها إنترنت الأشياء Internet of things وحلول الحوسبة السحابية وNFV ووظائف الشبكات الافتراضية، والتأهيل لخدمات الجيل الخامس 5G مما يساعد الشركات في تقديم خدمات متطورة وذات مستوى عال من الأداء.



وLinux Foundation Networking هي منظمة منبثقة عن Linux Foundation وترعى أكبر المشروعات المفتوحة المصدر والأكثر انتشارا في العالم في مجال الشبكات الرقمية مثل Open Platform for NFV (OPNFV) وOpen Network Automation Platform (ONAP) وOpenDaylight (ODL) وغيرها من المشروعات العالمية.



وقال المهندس سامر حاقون نائب الرئيس التنفيذي لشركة "أكوينوكس" للمبيعات وتطوير الأعمال، إننا نستهدف دائما تطوير مستوى الخدمات المقدمة داخل السوق للمستخدمين ورفع الوعي بأهمية التحول الرقمي وبناء أنظمة ذكية داخلية ذات جودة عالية وبمعايير عالمية، وفي هذا الإطار نفخر بحصولنا على العضوية الفضية في مؤسستي Linux Foundation وLinux Foundation Networking سوف تؤهلنا لإحداث طفرة في تقديم خدمات الاتصالات نظرا لما تقوم به من دور هام في تمكين الدعم والابتكار لأحدث حلول الاتصالات والتكنولوجيات مفتوحة المصدر.



اضاف ان مؤسسه Linux Foundation تعد المؤسسة المفضلة للمطورين والشركات الكبرى في العالم لبناء الأنظمة البيئية التي تتبنى تطوير الحلول مفتوحه المصدر في جميع أنحاء العالم و تعمل الشركة على حل أصعب المشاكل التقنية من خلال إ أكبر استثمار في التكنولوجيا المشتركة في التاريخ وتوفر أدوات وتدريبات وفعاليات لتوسيع نطاق أي مشروع مفتوح المصدر ليحقق تأثيرًا اقتصاديًا لا يمكن تحقيقه بواسطة أي شركة بمفردها.



وقال أربيت جوسيشورا، المدير العام للشبكات "لينوكس فاونديشن": "نحن متحمسون للترحيب بإيكوينوكس كعضو معنا فى مؤسسة لينكس" كاول عضو من السوق المصرى و لها الريادة فى ذلك و نتطلع الى استمرار التعاون معها لمساعده الشركات على تطوير أعمالها بشكل ابتكارى.



وأكد كريم الحسني المسئول عن تطوير الأعمال بشركة "أكوينوكس" أن هذه العضوية تتسق مع اهدافنا لتقديم خدمات متطوره لشركائنا من مزودى خدمات الاتصالات فنحن نستهدف خلال العام الحالى الاستمرار فى تطوير و تلبية متطلبات مزودى خدمات الاتصالات العاملين بالسوق المصرى من خلال تقديم حلول البنية التحيتة للشبكات والتى تساعدهم على تطوير اعمالهم بشكل ابتكارى وتقديم الخدمة باعلى مستوى من الكفاءة والفاعلية بالاضافة الى تقليل تكلفة تقديم الخدمات بطريقة ملحوظة وزيادة مرونة الشبكة لمواجهة النمو المستقبلى و هذا أهم اهدافنا من عضويتنا فى لينكس



اشار الحسني إلى ان هناك شق تدريبى حيث سنعمل من خلال عضويتنا الفضية فى Linux Foundation و Linux Foundation Networking على تطوير و تاهيل الكوادر البشريه بالشركه و الذين سيكون لديهم الفرصه الكاملة للانفتاح على اكبر كم من الحلول و التكنولوجيات فى اهم المجالات و احدثها من خلال التفاعل مع شبكه دوليه للمطورين تساهم فى رفع كفاءه الاداء و احداث طفره فى مستوى الخدمات المقدمه .