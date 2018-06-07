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استثمار
الخارجية تسلم الآثار 9 قطع أثرية بعد استردادها من باريس
الخميس 07 يونيو 2018 01:01 م
وزارة الخارجية
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وزارة الخارجية
سمر السيد:
صرحت السفيرة د. هبة المراسي، مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، بأن الوزارة قامت يوم الخميس 7 يونيو بتسليم وزارة الآثار عدد 8 قطع أثرية مصرية، بالإضافة إلى لوحة لقناع فرعوني من الخشب قامت السلطات الفرنسية بضبطها بأحد محطات القطار بمدينة باريس، مشيرة إلى قيام السفارة المصرية في باريس بالتواصل مع السلطات الفرنسية لإيقاف بيع تلك القطع واتخاذ الخطوات اللازمة لتسليمها إلى السفارة لإعادتها إلي مصر.
وقد قامت وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة الآثار لإثبات أثرية تلك القطع واستيفاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإعادتها إلى موطنها الأصلي.
وقد أكدت مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية على أهمية توثيق التعاون بين مختلف الأجهزة المعنية بمكافحة تهريب الآثار والاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية، معربةً عن تقدير الوزارة لتجاوب الحكومة الفرنسية والسلطات المعنية مع الجانب المصري، فضلا عن التعاون الذي أثمر عن ضبط وإعادة تلك القطع الأثرية المهربة إلى موطنها الأصلى، ومتطلعة إلى المزيد من التعاون والتنسيق الدائم للحفاظ على التراث الثقافي والحضاري الإنسانى لمختلف دول العالم.
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