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بورصة وشركات
المجموعة المصرية العقارية تعلن توزيعا نقديا بقيمة 1.25 جنيه للسهم
الخميس 07 يونيو 2018 12:18 م
المجموعة المصرية العقارية
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المجموعة المصرية العقارية
رجب عزالدين
أعلنت شركة المجموعة المصرية العقارية عن توزيع نقدي بقيمة 1.25 جنيه للسهم يبدأ صرفه اعتبارا من 28 يونيو الجاري.
وأضافت الشركة في بيان للبورصة المصرية أن الحق في التوزيع لمشتري السهم سينتهي انتقاله بنهاية جلسة يوم الإثنين 25 يونيو.
وتراجعت أرباح الشركة إلى 20.4 مليون جنيه خلال العام المنتهي في ديسمبر 2017، مقابل أرباح بلغت 37.7 مليون جنيه في 2016.
ويبلغ رأسمال الشركة 75.3 مليون جنيه موزعا على 7.5 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.
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