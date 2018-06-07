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اقتصاد وأسواق
التموين تتسلم 3.2 مليون طن قمح محلى بقيمة 13 مليار جنيه
الخميس 07 يونيو 2018 11:17 ص
قمح
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قمح
المال ـ خاص
أكد مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الهيئة تسلمت 3.2 مليون طن قمح، من المزارعين والفلاحين، بتكلفة إجمالية بلغت 13 مليار جنيه، منذ موسم الحصاد الرسمى، الذى بدأ فى 15 أبريل 2018.
قال المصدر لـ«المال»، إن الوزراة رفضت استلام 24.320 ألف طن من الأقماح القديمة، التى تحتوى على حشرات أو شوائب، مشيراً إلى أن معدلات التوريد فى هذا العام مرتفعة، نتيجة للعوامل الجوية التى أدت إلى تبكير موعد الحصاد، مقارنة بمثيلتها فى العام الماضى، وتسلمت وزارة التموين 2.8 مليون طن، خلال نفس الفترة هذا العام.
يشار إلى أن على المصليحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد أن الحكومة حريصة على دعم الفلاح، وشراء كامل كميات القمح المحلى، بأسعار تنافسية وتسهيلات فى التسليم والسداد، لتأمين الاحتياطى الإستراتيجى من القمح الذى يستخدم فى إنتاج الخبز المدعم، بما له من مواصفات جيدة تفوق مثيله من القمح المستورد، لافتا إلى أنه من التموقع وصول معدلات التوريد إلى 3.5 مليون طن هذا العام.
أوضح المصيلحى أن هناك جهود متميزة، تبذل من الشركة القابضة للصناعات الغذائية ممثلة فى شركات مطاحن قطاع الأعمال العام، وشركات المضارب والشركة المصرية القابضة للصوامع والبنك الزراعى المصرى، فى تسهيل عمليات شراء وتخزين القمح، وسداد مستحقات المزارعين بشكل منتظم، لافتا إلى أن رغبة الوزارة فى شراء كل الكميات المتاحة.
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