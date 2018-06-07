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اقتصاد وأسواق
الهواري: دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضرورة لمواجهة البطالة
الخميس 07 يونيو 2018 11:11 ص
المشروعات الصغيرة
أخر الأخبار
المشروعات الصغيرة
التمويل وتوفير الأراضى أهم الاحتياجات
المال - خاص
قال رامى الهوارى، رئيس شركة كلين أب العاملة بمجال تجارة وصناعة اكسسوارات وكماليات السيارات، إن المناخ العام فى مصر مشجع على الاستثمار، خاصة فى مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فى ظل مبادرة الرئيس السيسى لدعم تمويل هذه المشروعات، والتى خصص لها البنك المركزى 200 مليار جنيه بفائدة %5، مطالبًا بطرح مبادرات تمويلية مماثلة فى هذا الإطار.
جدير بالذكر أن شركة كلين أب بدأت بعد 2014 إنشاء أول مصنع لصناعة معطرات السيارات بمصر والشرق الأوسط فى مدينة بدر، بعد فترة طويلة من العمل بالتجارة والاستيراد.
وأكد الهوارى أن عدم وجود مصنع لإنتاج معطرات السيارات بمصر كان الدافع الحقيقى للتحول من التجارة إلى التصنيع جاءته بعدما اكتشف أنه لا يوجد أى مصنع لمعطرات السيارات بمصر، متابعًا: «تم إعداد دراسة جدوى للمشروع من كل نواحيه، وحصلنا على قطعة أرض المنطقة الصناعية ببدر، وتم تنفيذ المشروع».
ولفت إلى أن تعويم الجنيه المصرى فى 2016 ساعد فى دعم المنتج المحلى من الاكسسوارات والمعطرات، وأصبح منافسًا بشكل كبير فى السعر، مؤكدًا أن المنتج المحلى يعتمد على تكنولوجيا حديثة فى صناعة المعطرات.
وأفاد الهوارى بأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هى السبيل للقضاء على البطالة، مشددًا على ضرورة تسهيل الحصول على التمويلات المطلوبة لعمل توسعات جديدة لمشروعات الشباب من خلال مبادرة البنك المركزى الخاصة بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بفائدة مبسطة؛ لضمان الاستمرار وعمل التوسعات المطلوبة لهذه المشروعات، خصوصًا بعد ارتفاع أسعار الماكينات المستخدمة فى التصنيع والتجهيز.
وأضاف أن شركته تستحوذ على أكثر من %50 من سوق المعطرات بمصر، كما تصدر جزءًا كبيرًا من إنتاجها إلى بعض الدول العربية، وخاصة الإمارات.
ونوه بأن شركته تسعى للتوسع، خلال المرحلة المقبلة، لكن ارتفاع أسعار الماكينات التى تستخدم فى التصنيع والتجهيز، فضلًا عن قلة الفرص المتاحة من الأراضى فى المناطق الصناعية الجديدة، تعد أهم المعوقات الحالية.
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