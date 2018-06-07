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بورصة وشركات
800 مليون جنيه استثمارات «شمال القاهرة» خلال 10 أشهر
الخميس 07 يونيو 2018 11:05 ص
ناجى عارف
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ناجى عارف
من إجمالى 2.2 مليار جنيه
عمر سالم
كشف ناجي عارف، رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء التابعة للشركة القابضة للكهرباء، أن الشركة انتهت من تنفيذ استثمارات بقيمة 800 مليون جنيه خلال 10 أشهر، منذ يوليو وحتى نهاية مايو الماضى.
وأكد عارف، فى تصريحات، لـ«المال»، أن إجمالى الاستثمارات التي تم رصدها للشركة من يوليو المقبل وحتى نهاية 2018، يصل لنحو 2.2 مليار جنيه، منها 500 مليون جنيه من الموارد الذاتية للشركة.
وأشار إلى أن الخطة الاستثمارية الخاصة بالشركة تتضمن إحلال وتجديد وعمل العديد من التوسعات لنحو (25) موزعًا، و(877) محولًا، و(146) كشكًا، و(58) عمود جهد متوسط، و1188,24 كم كابلات جهد متوسط.
وأوضح أن الشركة انتهت من تنفيذ نحو %40 من الخطة الاستثمارية الخاصة بها، لافتًا إلى أن خطة الشركة تتضمن إحلال وتجديد وتوسعة لشبكة الجهد المنخفض لعدد (1795) صندوقًا، و(648) لوحة جهد منخفض، و(4870) عمودًا منخفضًا، و(793,441) كم كابلات منخفضة، و(1021,5) كم موصلات.
وأضاف أن الشركة نفذت المشروعات بقروض وأن ما تم تركيبه من مهمات، وكذلك تحويل الخطوط الهوائية الجهد المتوسط إلى كابلات أرضية للأماكن الأكثر خطورة، تم بالتنسيق مع المحافظات والضبطية القضائية .
ولفت عارف إلى أن الشركة انتهت من تحويل الخطوط الهوائية للجهد المتوسط إلى كابلات أرضية جهد متوسط في 9 مناطق تابعة للشركة بتكلفة تخطّت 40 مليون جنيه.
ونوه بأن الشركة قامت بضبط سرقات تيار ومخالفات منذ نهاية يوليو الماضى وحتى منتصف مايو الماضى، بقيمة تصل لنحو 8 ملايين جنيه، وبلغ عدد المحاضر التى تم تحريرها حوالى 3349 محضرًا.
وﻳﺒﻠﻎ عدد ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﺑﺎلشرﻛﺔ 4.3 مليون فرد، ﻭﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﻮﺻﻴﻞ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻰ ﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ- ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺴﻼﻡ- ﺍﻟﻌﺒﻮﺭ- ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﺼﺮ- ﺍﻟﻌﺒﺎﺳﻴﺔ- ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ- ﺷﺒﺮﺍ- ﺷﺒﺮﺍ ﺍﻟﺨﻴﻤﺔ- ﺍﻟﻘﻨﺎﻃﺮ- ﺍﻟﺤﻠﻤﻴﺔ- ﺍﻟﻤﻄﺮﻳﺔ- ﺍﻟﻤﺮﺝ- ﻭﺍﻟﺨﺎﻧﻜﺔ، ﻭﺗﻤﺘلك 60 ﻣﺤﻄﺔ ﺗﻮﺯﻳﻊ، ﻭﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﻣﺤﻮﻻﺕ ﺍﻟﺠﻬﺪ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻧﺤﻮ 16720 ﻣﺤﻮﻻً.
وشدد عارف على ضرورة وضع الآليات والسبل للمحافظة على توصيل التغذية الكهربائية للمشتركين أثناء تنفيذ خطة التطوير، مع الحرص على إبلاغ المشتركين حال قطع التيار إذا لزم الأمر أثناء التنفيذ ، والاهتمام برفع إمكانيات العاملين القائمين بالأعمال وتنفيذها واتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية خلال التنفيذ.
وأوضح أن الشركة تسعى لمراعاة الدقة، وكذلك سرعة التنفيذ وضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المُعَدّة لتلك الخطة، والعمل على زيادة معدلات التحصيل والضبطية القضائية للقضاء على سرقات التيار، بالإضافة إلى تحسين معدلات الفقد.
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