البورصة تستهل تعاملات الخميس على هبوط جماعي

هبوط الاسهم

مصطفى طلعت



استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات، اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، على هبوط جماعي، وسط ضغط بيعي للمستثمرين العرب والأجانب.



وهبط المؤشر الرئيسي "egx30" بنسبة 0.72% ليصل إلى 15794 نقطة، كما تراجع مؤشر "egx70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة 1% ليسجل 794 نقطة، ومؤشر "egx100" الاوسع نطاقاً بنسبة 0.82% ليصل إلى 2036 نقطة.



وأنهت البورصة تعاملات أمس الأربعاء، على تراجع سجل فيه المؤشر الرئيسى مستوى 15908 نقطة، هابطاً 0.71 % كما تراجع المؤشر السبعينى 1.9 % عند 802 نقطة، ونظيره اﻷوسع نطاقًا 1.5 % عند 2053 نقطة.