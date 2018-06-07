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استثمار
برنامج لسداد 8 مليارات جنيه مديونيات «القابضة للمياه»
الخميس 07 يونيو 2018 10:26 ص
ممدوح رسلان
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رئيس القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
رسلان: شركة «كفر الشيخ» ملتزمة بالسداد
المال - خاص
قال المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، إن هناك لجنة مشكلة من وزارة الكهرباء والطاقة والشركة لوضع برنامج لكيفية تسديد المديونيات المتراكمة على الشركات التابعة للقابضة لصالح الوزارة والبالغة 8 مليارات جنيه، مشيرا إلى أن شركة مياه الشرب بـ «كفر الشيخ» انتهت من وضع البرنامج الخاص وملتزمة ببنوده.
وأضاف رسلان لـ«المال»، أن تلك المديونيات نتيجة عجز حققته الشركات التابعة، الأمر الذى يؤدى لعدم قدرتها على سداد ما عليها من فواتير استهلاك الكهرباء وتراكم تلك المديونيات فى النهاية، مشيراً إلى أنه كانت هناك مديوينات قديمة عليها بقيمة 2 مليار جنيه قبل نقل تبعيتها للقابضة لمياه الشرب.
يشار إلى أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى قد تم إنشاؤها فى عام 2004 وتخضع لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية ويتبعها 25 شركة تابعة تخدم 27 محافظة.
وأوضح أن وزارة المالية تجرى حالياً مقاصة لإسقاط جزء من مديونيات الشركة لصالح وزارة الكهرباء والطاقة وقيمتها 2.5 مليار جنيه تقريباً تمثل مستحقات للقابضة لدى جهات حكومية ولم يتم سدادها بعد.
وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء المستقيل قد عقد اجتماعا منذ أيام؛ لإيجاد حل نهائى لمشكلة تراكم المديونيات المستحقة لقطاعى الكهرباء والبترول لدى عدد من شركات قطاع الأعمال العام، وتم الاتفاق على سداد تلك المديونيات مع المصادقة خلال 3 أسابيع على قيمتها.
وتقرر خلال الاجتماع أيضاً قيام وزارة قطاع الأعمال العام من خلال الشركات القابضة بسداد %25 من المديونية المستحقة على الشركات القابضة ذات المديونية الضخمة، على أن يتم سداد المبلغ المتبقى خلال 36 شهرًا، وتلتزم الشركات بسداد المستحقات الشهرية.
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