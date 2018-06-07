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نقل وملاحة
الانتهاء من 3 كبارى عائمة على قناة السويس نهاية 2018
الخميس 07 يونيو 2018 10:19 ص
كوبرى مرغم 55
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كوبرى مرغم 55
بدء أعمال حفر نفق مواز للشهيد أحمد حمدى خلال أيام
نادية سلام
علمت «المال» أن الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، ستبدأ أعمال حفر نفق جديد مواز للشهيد أحمد حمدى بالسويس، خلال يونيو المقبل، ليصبح النفق الخامس بعد الأنفاق الأربعة بمحافظتى الإسماعيلية وبورسعيد أسفل قناة السويس.
ويقع النفق الجديد على بعد حوالى 200 متر شمال نفق الشهيد أحمد حمدى، ومن المتوقع أن تستغرق أعمال تنفيذه 3 سنوات، ويستهدف تسهيل حركة العبور القادمة من شرق القناة، حيث سيناء إلى غرب القناة، وربط سيناء بالوطن الأم.
واعتمدت هيئة السويس قرار استحداث إدارة جديدة خاصة بـ(الأنفاق والكباري) لتنضم إلى إدارات الهيئة، برئاسة المهندسة انتصار أمير.
وتختص تلك الإدارة الجديدة بإدارة وصيانة المعابر بطول قناة السويس والتى تتضمن (الكبارى العائمة والأنفاق الأربعة أسفل قناة السويس ونفق الشهيد أحمد حمدى).
وأكدت المهندسة انتصار أمير، مدير إدارة الأنفاق والكبارى، فى تصريحات خاصة لـ»المال»، أن الكبارى العائمة حاليا تتبع إداراتى «الكراكات والترسانات» بهيئة قناة السويس.
وأضافت انتصار أن (كوبرى الشهيد أحمد منسى العائم) يتبع لإدارة الكراكات، وكبارى (النصر والشهيد أبانوب بالقنطرة) يتبع لإدارة الترسانات، والجارى إلحالقهم بالإدارة الجديدة، بعد تدبير جميع أطقم التشغيل اللازمة.
وأوضحت أن نهاية 2018 سيشهد الانتهاء من الكبارى العائمة بمنطقتى الشط بالسويس وسرابيوم، فى إطار خطة متكاملة مع إدارتى الترسانات والهندسية والشركات التابعة لهيئة قناة السويس فى بناء تلك الكبارى، وتتعدى تكلفة الكوبرى الواحد الـ100 مليون جنيه.
وأكدت أن الإدارة الجديدة للأنفاق والكبارى تقوم حاليا بمتابعة تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية الخاصة بـ(الكهرباء والاتصالات وتوصيل الكابلات)، فى الأنفاق الأربعة أسفل قناة السويس، تمهيدا لاستلامها، بعد انتهائها من قبل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
ويذكر أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تشرف على إقامة 4 أنفاق للسيارات أسفل قناة السويس للوصول لشبه جزيرة سيناء، بتكلفة تصل إلى 4 مليارات دولار، تشمل 2 شمال مدينة الإسماعيلية بإجمالى أطوال 9.6 كيلو متر، ويعمل على تنفيذها تحالف شركتى كونكورد وبتروجيت.
ويقام نفقان آخران جنوب مدينة بورسعيد، ويمر أسفل قناة السويس ليربط الطريق الساحلى قرب بورسعيد بشبه جزيرة سيناء بطول نحو 3 كيلو مترات تقريبا، ويعمل على تنفيذه تحالف شركتى المقاولون العرب وأوراسكوم، ويعمل فى مشروع أنفاق قناة السويس ما يقرب من 10 آلاف عامل وفنى ومهندس.
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