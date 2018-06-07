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نقل وملاحة
رغم زيادة أسعار التذاكر.. النقل: نحتاج 45 مليارًا لتطوير المترو
الخميس 07 يونيو 2018 04:26 ص
مشادات كلامية وطوابير على تذاكر المترو وانتشار للشرطة
أخر الأخبار
مشادات كلامية وطوابير على تذاكر المترو وانتشار للشرطة
عزت العاصى
كشف الدكتور عمرو شعت مساعد وزير النقل، أن خطة تطوير الخطين الأول والثانى لمترو الانفاق تحتاج إلى 45 مليار جنيه لتمويل خطة التطوير، وأوضح أن الزيادات التى تُطبَّق على أسعار التذاكر لن تغطى أى شيء من هذه التكلفة.
وأضاف فى تصريحات صحفية، أن خطة تطوير الخط الأول تحتاج إلى 30 مليار جنيه، فيما يحتاج الخط الثانى إلى 15 مليارا لتطويره.
وقال شعث إن هذا المبلغ يتم من خلاله تحديث إشارات واتصالات ونظم تحكم وتغذية كهربائية، إضافة إلى شراء قطارات جديدة "مكيفة".
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