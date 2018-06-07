«المال» تكرم «عم سيد» ثاني أقدم عمالها منذ التأسيس

المال تكرم عم سيد

أحمد علي



كرم حازم شريف رئيس تحرير والرئيس التنفيذي لجريدة المال، والمهندس إبراهيم المعلم، رئيس مجلس إدارة جريدة المال الأسبوعية، ثاني أقدم عمالها منذ تأسيس الجريدة.



وتم تسليمه "عم سيد" درع تذكاري بتلك المناسبة رغم ظروف مرضه التي منعته من استكمال عمله بالجريدة.