«المال» تكرم منى إسكندر وأحمد خالد أعضاء مجلس الإدارة

المال تحتفل باليوبيل 15

أحمد علي



كرم حازم شريف، رئيس تحرير والرئيس التنفيذي لجريدة المال، والمهندس إبراهيم المعلم رئيس مجلس إدارة جريدة المال الأسبوعية، أعضاء مجلس الإدارة وهم منى إسكندر وأحمد خالد.