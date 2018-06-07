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إسماعيل يشهد توقيع بروتوكول بين البنك الأهلي ووزارة الري
الخميس 07 يونيو 2018 01:08 ص
بروتوكول تعاون بين البنك الأهلى ووزارة الرى
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بروتوكول تعاون بين البنك الأهلى ووزارة الرى
المال - خاص
وقع هشام عكاشة رئيس مجلس ادارة البنك الاهلي المصري، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بروتوكولا يهدف إلى توثيق التعاون نحو دعم وتنمية المشروعات الزراعية التنموية ذات العائد الاقتصادي من خلال توفير التمويل اللازم لتطوير وتحديث أساليب وطرق الري بها.
وعقب التوقيع صرح الدكتور محمد عبد العاطي بأن البروتوكول يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة 2030 نحو تنمية القطاع الزراعي وتوفير المصادر اللازمة لمياه الري المناسبة عن طريق تقنين أساليب الري الحقلي التقليدية المتبعة (الري بالغمر) والتي ينتج عنها الإسراف في استخدام المياه واستبدالها بأساليب ري حديثة (الري بالرش والتنقيط) ترشد من استهلاك المياه خاصة في منطقة الوادي والدلتا، مما يمكن من اعادة توزيع المقنن المائي وفقا وخطة التنمية الزراعية, بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي لسد الفجوة الغذائية من بعض المحاصيل الاستراتيجية، فضلًا عن زيادة حصيلة الصادرات الزراعية.
وتم تدشين تفعيل التحول الى منظومة الري الحديث بتاريخ بمحافظة الفيوم على مساحة 208 أفدنة تحت الإشراف الفني لوزارة الموارد المائية والري.
من جانبه صرح هشام عكاشة رئيس بأن البروتوكول يأتي انعكاسا لاهتمام البنك الأهلي بدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبصفة خاصة النشاط الزراعي، حيث يهدف الى توفير منظومة متكاملة من الحلول المالية والفنية محددة الأدوار لكل الأطراف يتم من خلالها توفير التمويل اللازم لأصحاب الأراضي الزراعية التي تحتاج تنفيذ شبكات الري الحديث الخاصة والتي يتم ترشيحها من وزارة الموارد المائية والري, وبما يضمن سرعة تنفيذ هذه المشروعات لما تمثله من قيمة مضافة على مستوى الاقتصاد القومي حيث تسهم في توفير نحو 85% من مياه الري وزيادة إنتاجية الارض الزراعية بنحو 35%، وذلك ضمن مبادرة البنك المركزي المصري لدعم المشروعات الصغيرة حال توافر شروط الاستفادة منها أو أي من برامج التمويل الميسر المتاحة لدى البنك.
وأضاف أن البنك يراعى الطبيعة الخاصة لهذه المشروعات حيث تتم إتاحة التمويل بإجراءات سهلة ومبسطة تتناسب مع واقعها وبما يضمن جودة الخدمة وسرعة اتخاذ القرار من خلال كافة مراكز الائتمان وفروع البنك المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية، مشيرا الى ان التمويل المتاح من البنك الأهلى المصرى لمشروعات النشاط الزراعي والأنشطة المرتبطة بلغ نحو 3 مليار جم لعدد 9.7 الف مشروع، وان محفظة القروض الصغيرة والمتوسطة المباشرة وغير المباشرة بالبنك بلغت نحو 44.7 مليار جم لنحو 63 ألف مشروع ومن المخطط زيادتها الى 100 مليار جم خلال السنوات الثلاث المقبلة بما يؤكد اهتمام البنك بهذا الملف.
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