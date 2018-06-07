«المال» تكرم رئيس مجلس إدارة العدد الأسبوعي إبراهيم المعلم

إبراهيم المعلم

أحمد علي



كرم حازم شريف رئيس تحرير والرئيس التنفيذي لجريدة المال، المهندس إبراهيم المعلم، رئيس مجلس إدارة جريدة المال الأسبوعية، على دوره في تأسيس جريدة المال منذ 15 عاما، وكونه أحد المساهمين بالجريدة.