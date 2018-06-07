«المال» تكرم مؤسسيها الأوائل محمد تيمور ورجائي عطية وطارق نور

احتفال المال بـ 15 عاما

أحمد علي



كرم، منذ قليل، المهندس إبراهيم المعلم، رئيس مجلس إدارة جريدة المال الأسبوعية، الدكتور الراحل محمد تيمور، أحد المؤسسين الأوائل لجريدة المال، وتسلم علوي تيمور، رئيس مجلس إدارة شركة فاروس القابضة، درع التكريم نيابة عنه.



كما سلم "المعلم" درع تكريم للأستاذ رجائي عطية، رئيس مجلس إدارة جريدة المال اليومية، تقديرًا لدوره في تأسيس الجريدة، وتسلم شقيقه الأستاذ شريف عطية الدرع نيابة عنه.



كما تم تكريم طارق نور، رئيس مجموعة وكالات طارق نور الإعلانية، على دوره في تأسيس الجريدة.