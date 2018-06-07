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استثمار
محيي الدين يطلق أطلس التنمية المستدامة 2018
الخميس 07 يونيو 2018 12:32 ص
محمود محيي الدين
أخر الأخبار
محمود محى الدين
المال - خاص
أطلق الدكتور محمود محيي الدين، النائب الأول لرئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون التنمية المستدامة والأمم المتحدة أطلس أهداف التنمية المستدامة لعام 2018.
ويوفر الأطلس الخرائط والرسوم البيانية المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة وكذلك المقارنات وقضايا القياس باستخدام تصورات البيانات.
ويعتمد الأطلس، الذي كتب الدكتور محمود محيي الدين تقديماً له، على مؤشرات التنمية العالمية لمجموعة البنك الدولي، وهي قاعدة بيانات تضم أكثر من 1400 مؤشر لأكثر من 220 اقتصادا، يعود العديد منها لأكثر من 50 عامًاً.
ويتم تجميع هذه البيانات من مئات المصادر الوطنية وأكثر من 50 منظمة ومؤسسة دولية وتتوافر جميع بيانات الأطلس على الموقع التالى: http://datatopics.worldbank.org/sdgatlas/
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