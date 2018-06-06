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سيـــاســة
إيران: الانتهاء من منشأة لبناء أجهزة الطرد المركزي خلال شهر
الأربعاء 06 يونيو 2018 11:32 م
أمريكا أقامت "سرا" منشأة نووية شبيهة بأخرى إيرانية
أخر الأخبار
أمريكا أقامت "سرا" منشأة نووية شبيهة بأخرى إيرانية
رويترز
قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية اليوم الأربعاء إن منشأة في محطة "نطنز" النووية لبناء أجهزة طرد مركزي متطورة سيكتمل تشييدها خلال شهر، وذلك مع استعداد طهران لزيادة طاقة تخصيب اليورانيوم إذا انهار الاتفاق النووي بعد انسحاب الولايات المتحدة منه.
وقال علي أكبر صالحي رئيس المنظمة للتلفزيون الرسمي يوم الأربعاء "بعد أوامر الزعيم الأعلى قمنا بإعداد هذا المركز خلال 48 ساعة، نأمل في اكتمال المنشأة في غضون شهر".
كان الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي قد قال يوم الاثنين إنه أمر بالاستعداد لزيادة طاقة تخصيب اليورانيوم تحسبا لانهيار الاتفاق النووي المبرم مع القوى العالمية.
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