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سيـــاســة
تركيا: البنك المركزي سيبقى مستقلا
الأربعاء 06 يونيو 2018 10:15 م
البنك المركزي التركي
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البنك المركزي التركي
رويترز
نقلت صحيفة هاندلسبلات الألمانية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية اليوم الأربعاء عن نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشك قوله إن البنك المركزي في تركيا سيبقى مستقلا.
وتأتي تعليقات شيشمك قبل يوم من اجتماع لجنة السياسة النقدية بالمركزي التركي.
ورفع البنك المركزي سعر فائدة رئيسيا بمقدار 300 نقطة أساس الشهر الماضي لوقف هبوط في الليرة التركية، وأظهر استطلاع لرويترز يوم الثلاثاء أن خبراء اقتصاديين يتوقعون زيادة أخرى من 50 إلى 100 نقطة أساس في اجتماع الخميس.
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