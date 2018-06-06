الاتحاد الأوروبي يصدق على خطة انتقام تجاري من أمريكا

الاتحاد الأوروبي

الخطة تسعى لفرض 2.8 مليار دولار جمارك إضافية على سلع الولايات المتحدة

السلع تتضمن الويسكي والقوارب الترفيهية.. وتخضع للجمارك الجديدة بدءا من يوليو



إعداد– عبدالغفور أحمد محسن



صدق الاتحاد الأوروبي على خطة تستهدف فرض رسوم جمركية إصافية على المنتجات الأمريكية بقيمة 2.8 مليار يورو، في رد فعل انتقامي على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض جمارك إضافية على واردات بلاده من الحديد والألومنيوم الأوربيين.



وقالت المفوضية الأوروبية، اليوم، أنها ستطبق الرسوم الجديدة على قائمة من السلع الامريكية تتضمن الويسكي والقوارب الترفيهية.



وقد وضعت تلك القائمة من قبل مسؤولي التجارة في الاتحاد الأوروبي هذا العام، وتطمح المفوضية في دخولها حيز التنفيذ بحلول يوليو القادم.



وتعني هذه الخطوة أن الاتحاد الأوروبي تجاهل بالفعل تحذيرات ترامب من أن أي إجراءات مضادة لقراره بفرض رسوم على الصلب والألومونيوم ستقابل برد انتقامي آخر، كما يعني أن بروكسل (مقر المفوضية الأوروبية) اختارت تفعيل "الخطة الكاملة" للرد على قرار الولايات المتحدة.



وبموجب الخطة الانتقامية التي يتبناها بالاتحاد الأوروبي ، ستواجه عشرات المنتجات الأمريكية المدرجة على قائمتها الضريبة رسوم إضافية بنسبة 25% بينما ستواجه سلعة أخرى رسوما بنسبة 10% إضافية.



وقال ليام فوكس ، وزير التجارة البريطاني، الاثنين إنه "من حقنا السعي للدفاع عن صناعاتنا المحلية من التأثيرات المباشرة وغير المباشرة للرسوم الأمريكية".



وطبقت واشنطن تعريفة بنسبة 25% على وارداتهامن الصلب الأوروبي وبنسبة 10% على الألومنيوم بدءا من أول يونيو.



وتشير تقديرات بروكسل إلى أن تعريفات ترامب ستفرض أكثر من 6 مليارات يورو غضافية على صادرات الاتحاد الأوروبي من الفولاذ والألمنيوم.



وقد اتخذت المفوضية الأوروبية خطوتها تلك بعد مناقشات أولية هذا الأسبوع بين كبار المسؤولين الحكوميين في الاتحاد الأوروبي حول كيفية الرد على القرار الأمريكي، وقال دبلوماسيون أوروبيون إن المحادثات أظهرت تأييدا واسعا من عواصم من بينها باريس وبرلين رغم أن بعض الحكومات قالت إن هناك حاجة لمزيد من دراسة التفاصيل.



وقال ممثل إيطاليا إنه "لم يكن هناك وقت حتى توافق الحكومة الجديدة في روما على الخطوة".



وقال جيركي كاتاينن ، نائب رئيس اللجنة المشرفة على السياسة التجارية ، إن بروكسل تلقت "دعمًا كاملاً" للمضي قدمًا في اتخاذ الإجراءات المضادة. وقال: "نريد الدفاع عن صناعاتنا ومصالحنا المشروعة".



وسترسل المفوضية الأوروبية خططها المفصلة للمراجعة من قبل الحكومات ، وهي عملية من المتوقع أن تستغرق عدة أسابيع.



و بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي، فإن الخطة الجديدة ستدخل حيز التنفيذ ما لم تعارضها أغلبية كبيرة من الدول الأعضاء.



وفي الوقت الذي سعى فيه ترامب إلى تبرير قراره بأنه إجراء يستهدف الحفاظ على أمن بلاده القومي، فقد هاجمتها بروكسل على أنها "قرارات أحادية وغير قانونية" تحط من قواعد منظمة التجارة العالمية.



وبالتوازي، بدأ الاتحاد الأوروبي وكندا رسميًا ، اليوم، إجراءات تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية للطعن في تعريفات الولايات المتحدة للصلب والألومنيوم.