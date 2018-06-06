أسعار جديدة لأسمنت السويدي السبت المقبل

المرسي عزت

تبدأ شركة السويدي للأسمنت، السبت المقبل، توزيع منتجاتها بالأسعار التالية:

وأكد محمود سلامة، رئيس مجلس إدارة أروميكس، أن الشركة أبلغت وكلاءها بأنها غير مسئولة عن أي أسعار بيع أدنى من ذلك.