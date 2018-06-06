تدشين حملة ترويجية للاستثمار خلال مباراة مصر وبلجيكا

حملة ترويجية للاستثمار خلال مباراة مصر وبلجيكا

أحمد عاشور



تبث وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، حملة إعلانية للترويج للاستثمار في مصر، خلال مباراة منتخب مصر وبلجيكا، اليوم الأربعاء، عبر اللوحات الإعلانية المتواجدة بالملعب الملكى بالعاصمة بروكسل، فى التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.



كانت الوزارة، أذاعت إعلان تحت عنوان "استثمر في مصر"، خلال مباراة مصر مع كوستاريكا.