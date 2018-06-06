EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
استثمار
تدشين حملة ترويجية للاستثمار خلال مباراة مصر وبلجيكا
الأربعاء 06 يونيو 2018 05:01 م
حملة ترويجية للاستثمار خلال مباراة مصر وبلجيكا
أخر الأخبار
حملة ترويجية للاستثمار خلال مباراة مصر وبلجيكا
أحمد عاشور
تبث وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، حملة إعلانية للترويج للاستثمار في مصر، خلال مباراة منتخب مصر وبلجيكا، اليوم الأربعاء، عبر اللوحات الإعلانية المتواجدة بالملعب الملكى بالعاصمة بروكسل، فى التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.
كانت الوزارة، أذاعت إعلان تحت عنوان "استثمر في مصر"، خلال مباراة مصر مع كوستاريكا.
الاستثمار
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا