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عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
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الارز
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الزيت
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المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
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المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
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الفراخ البلدي
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الفراخ البيضاء
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ديك رومي
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اقتصاد وأسواق
صعود الذهب وعيار 21 يسجل 646 جنيهًا
الأربعاء 06 يونيو 2018 04:59 م
الذهب 010
أخر الأخبار
الذهب 010
عمر سالم
شهدت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، ارتفاعًا خلال التعاملات اليومية نتيجة صعود بورصة الذهب العالمية.
وسجل عيار 21، اليوم، نحو 646 جنيهًا للجرام، مقابل 644 جنيهًا أمس.
فيما سجل عيار 18 قيمة 553 جنيهًا، وعيار 24 نحو 738 جنيهًا، والأوقية 1295 دولارًا، بدلًا من 1291 دولارًا أمس.
وسجل سعر الجنيه الذهب، اليوم، 5168 جنيهًا بدلًا من 5155 جنيهًا أمس.
أسعار الذهب
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