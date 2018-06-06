صعود الذهب وعيار 21 يسجل 646 جنيهًا

عمر سالم









شهدت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، ارتفاعًا خلال التعاملات اليومية نتيجة صعود بورصة الذهب العالمية.





وسجل عيار 21، اليوم، نحو 646 جنيهًا للجرام، مقابل 644 جنيهًا أمس.





فيما سجل عيار 18 قيمة 553 جنيهًا، وعيار 24 نحو 738 جنيهًا، والأوقية 1295 دولارًا، بدلًا من 1291 دولارًا أمس.



