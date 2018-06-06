EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بنـــوك
كريدى أجريكول يطلق مؤسسة للتنمية المجتمعية
الأربعاء 06 يونيو 2018 02:31 م
بنك كريدى أجريكول
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
ارتفاع أرباح كريدى أجريكول مصر إلى 956 مليون جنيه
"كريدى أجريكول مصر" يعلن عن توزيع نقدي بـ1.95 جنيه للسهم
"بلتون" توصى بانتقاء أسهم 5 بنوك أبرزهم"CIB"و"كريدى أجريكول"
بنك كريدى أجريكول
سيد بدر
أطلق بنك كريدى أجريكول مصر مؤسسته التابعة للتنمية المجتمعية للمساهمة فى جهود التنمية على مستوى الدولة.
وقال بيير فيناس، العضو للمنتدب للبنك فى مصر، إن المؤسسة ستعمل خلال الفترة المقبلة على دعم قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والبيئة والمشاركة فى المبادرات التى تعزز جهود التنمية.
وأضاف خلال حفل الإفطار الذى أقامه البنك أمس، أن المؤسسة شاركت خلال شهر رمضان بتوزيع 5000 كرتونة على الأكثر احتياجًا.
بنك كريدي اجريكول مصر
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا