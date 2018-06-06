كريدى أجريكول يطلق مؤسسة للتنمية المجتمعية

بنك كريدى أجريكول

سيد بدر



أطلق بنك كريدى أجريكول مصر مؤسسته التابعة للتنمية المجتمعية للمساهمة فى جهود التنمية على مستوى الدولة.



وقال بيير فيناس، العضو للمنتدب للبنك فى مصر، إن المؤسسة ستعمل خلال الفترة المقبلة على دعم قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والبيئة والمشاركة فى المبادرات التى تعزز جهود التنمية.



وأضاف خلال حفل الإفطار الذى أقامه البنك أمس، أن المؤسسة شاركت خلال شهر رمضان بتوزيع 5000 كرتونة على الأكثر احتياجًا.





