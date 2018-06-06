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طاقة
شاكر يناقش الجدول الزمني لمشروعات المصرية لنقل الكهرباء
الأربعاء 06 يونيو 2018 02:17 م
محمد شاكر
أخر الأخبار
محمد شاكر
عمر سالم
واصل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اجتماعاته الدورية برؤساء الشركات والنواب، وقيادات فرق العمل للوقوف على مستجدات ما تم تنفيذه في خطط التطوير ودفع بمستوى الأداء إلى أعلى المستويات من الجودة مع الالتزام بالجداول الزمنية المعدة لذلك.
وفي هذا الإطار تابع الدكتور شاكر ما تم الوصول إليه فى تنفيذ خطط التطوير بالشركة المصرية لنقل الكهرباء لتدعيم الشبكة الكهربائية على مستوى الجمهورية وخاصة فى الصعيد والاستعداد لفصل الصيف.
أكد الدكتور شاكر خلال الاجتماع على ضرورة التأكد من جاهزية المهمات الكهربائية والتأكد من تشغيلها وعمل الصيانة الكاملة لها، للحفاظ على جودة التغذية الكهربائية.
واكد كذلك على ضرورة الاهتمام بقطاعات التفتيش ومراقبة الجودة للمرور على المهمات والتأكد من تنفيذ خطط التطوير فى هذه المناطق بأعلى مقاييس الجودة .
جدير بالذكر أن تدعيم شبكات نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية يعتبر أحد التحديات التي تواجه القطاع وذلك لتفريغ القدرات الكهربائية الكبيرة المتوقع انتاجها من محطات التوليد المزمع إنشائها حيث يتم العمل على إنشاء شبكة موازية على الجهود الفائقة والعالية في ضوء تطوير شبكة نقل الكهرباء حيث قام القطاع بتنفيذ خطط طموحة اعتباراً من العام المالى 2016/2017 حتى نهاية العام الحالي بإجمالي تكلفة استثمارية تتخطى 18 مليار جنيه تشارك في تنفيذها شركات مصرية وأجنبية.
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