1.4 مليار جنيه أرباح السويدي إليكتريك خلال 3 أشهر

شركة السويدي إلكتريك

رجب عزالدين:



أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة السويدى إليكتريك تراجع صافى أرباحها بشكل طفيف إلى 1.4 مليار جنيه خلال الربع الأول مقارنة بنحو 1.5 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2017.



وارتفع صافى ربح الشركة بنسبة 64% تقريبًا، لتسجل 6.4 مليار جنيه، خلال العام المنتهى 31 ديسمبر 2017، مقارنة بـ3.9 مليار جنيه فى 2016.



وقفزت إيرادات الشركة إلى 42.9 مليار جنيه فى 2017، مقارنة بإيرادات قدرها 24.6 مليار جنيه فى العام السابق.



واقترح مجلس إدارة الشركة فى فبراير الماضى، على توزيع 1.74 مليار جنيه على المساهمين توزع فى شكل كوبون نقدي بواقع 8 جنيهات لكل سهم، واقترح احتجاز 501 مليون جنيه للعام المقبل.



ويبلغ رأسمال الشركة 2.18 مليار جنيه، موزعا عبر 218.4 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جينهات للواحد.