التعليم العالي والداخلية تنظمان ملتقى شباب الجامعات وضباط الشرطة

المال- خاص

بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الداخلية، نظم "الاتحاد الرياضي للجامعات"، و"اتحاد الشرطة الرياضي" فعاليات الملتقى السنوي الأول لشباب الجامعات وشباب ضباط الشرطة لكرة القدم الخماسي، وذلك خلال الفترة من 4 إلى 7 يونيو الجاري، بالصالة المغطاة لاتحاد الشرطة الرياضي بمنطقة الدراسة.

وجاء ذلك بمشاركة 10 فرق رياضية على النحو التالي؛ 5 فرق من اتحاد الشرطة الرياضي، و5 فرق من جامعات (عين شمس، حلوان، بنها، الأزهر، الأكاديمية العربية).

وتضمنت الفعاليات حفل افتتاح لبدء البطولة بإقامة طابور عرض للفرق الرياضية المشاركة، ثم مباريات بين فرق الأمن المركزي واتحاد الشرطة، وحلوان، وبنها، والأزهر، وجاءت النتائج بفوز اتحاد الشرطة على جامعة بنها بهدفين مقابل لا شيء، وفوز الأمن المركزي على جامعة الأزهر بثلاثة أهداف مقابل هدفين،، وفوز جامعة بنها على جامعة الأزهر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وتعادل فريقا الأمن المركزي وجامعة حلوان بهدفين لكل منهما.

ومن المقرر أن يقيم الاتحاد الرياضي حفل ختام الملتقى غدا الخميس بالصالة المغطاة بنادي اتحاد الشرطة الرياضي.

شهد فعاليات الملتقى الدكتور أشرف صبحي سكرتير الاتحاد الرياضي للجامعات، واللواء آسر نجم الدين مدير الإدارة العامة لاتحاد الشرطة الرياضي، واللواء أحمد الحسيني مساعد وزير الداخلية، واللواء خالد حمدي مساعد وزير الداخلية.