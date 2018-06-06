استقرار أسعار الدواجن.. والبلطى بـ 25 جنيهًا

الدواجن الحمراء

أحمد اللاهونى



استقرت أسعار الدواجن اليوم فى السوق المحلية عند 30 جنيها لكيلو الدجاج الأبيض، و35 للساسو و35 للبلدى، و45 للرومى، 45 للبط، وتراوح طبق البيض بين 38و40 جنيها.



كما استقرت أسعار اللحوم لتتراوح بين 100 و125 لكيلو الكندوز و135 للضانى، و140 للبتلو.



واستقرت الأسماك أيضًا عند 25 جنيهًا لكيلو البلطى، وتراوح البورى بين 35 و40، والمكرونة بين 40و50، والجمبرى بين 150 و250، والكابوريا بين 60 و120.





