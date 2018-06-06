البنا يعلن عن إعادة هيكلة الخدمات البيطربة لتطوير العمل

وزير الزراعة عبد المنعم البنا

الصاوي أحمد:



قال الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، انه تم وضع خطة لإعادة هيكلة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، لتطوير العمل، وسرعة انجاز الأعمال، ومنع تداخل الاختصاصات بين الإدارات المختلفة وبعضها.



وأشار وزير الزراعة خلال الاجتماع الذي عقده بحضور رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية ورؤساء الإدارات المركزية بالهيئة، على سرعة انجاز الخطة الموضوعة لاعادة هيكلة الهيئة، مع مراعاة التوافق في هذا التصور مع مقترحات المواد الخاصة بالطب البيطري.



وأكد البنا على ان الخطة ايضاً سيتم فيها إلغاء النظام الورقي بشكل تدريجي مع الربط بين الهيئة والمديريات والوزارة ربطاً إلكترونياً ضماناَ لسرعة الإنجاز، مشدداً على سرعة انجاز قاعدة البيانات وتحديثها وتدقيقها، كذلك يجب ان تشمل الصادرات والواردات ذات الاصل الحيواني من لحوم ومنتجات البان وأسماك ودواجن.



وكلف وزير الزراعة رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بإعادة تنظيم عمليات السفر للخارج للإشراف على رسائل الحيوانات أو اللحوم أو الدواجن المستوردة، لافتاً الى ضرورة ان يشمل ترشيح الأطباء العاملين بمديريات الطب البيطري على مستوى محافظات الجمهورية مع مراعاة دمج الخبرات المختلفة أثناء الترشيح.



وكلف البنا الإدارة المركزية للحجر البيطري بسرعة الانتهاء من خطة تطوير المحاجر البيطرية باعتبارها صمام أمان للبلاد يمنع تسرب أي أمراض إلى الداخل.



وشدد وزير الزراعة على أهمية الدور الذي يقوم به الطبيب البيطري في توفير البروتين الحيواني بشكل آمن، وذلك للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، مؤكداً على ضرورة تركيز الاهتمام بصغار المربيين، وتكثيف أعمال حملات التقصي وسرعة الوصول والاستجابة للمربيين، فضلاً عن تكثيف الحملات الإرشادية والدورات التدريبية لتوعيتهم وارشادهم، والتيسير عليهم خلال عمليات التحصين، وتقديم الخدمات البيطرية لهم، وخاصة في المناطق النائية والأكثر احتياجاً.

