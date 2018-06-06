EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
القناة للتوكيلات تعلن عن توزيع نقدى لأسهمها
الأربعاء 06 يونيو 2018 12:32 م
القناة للتوكيلات الملاحية
أخر الأخبار
القناة للتوكيلات الملاحية
رجب عزالدين
أعلنت شركة القناة للتوكيلات الملاحية عن توزيع نقدى على المساهمين بواقع 0.028 جنيه للسهم، يبدأ صرفه اعتبارا من 21 يونيو الحالى.
وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية أن الحق في التوزيع لمشتري السهم سينتهى انتقاله بنهاية جلسة يوم الإثنين 18 يونيو 2018.
وسجلت الشركة صافى ربح 79.5 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في ديسمبر الماضي، مقابل أرباح 153.6 مليون بالفترة المقارنة من العام المالي السابق.
ويبلغ رأسمال الشركة 200 مليون جنيه موزعا على 200 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه للسهم.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا