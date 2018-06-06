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استثمار
إيمكو تبحث مع وكلاء عالميين استعادة السياحة الكندية
الأربعاء 06 يونيو 2018 11:07 ص
الغردقة
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الغردقة
دعاء محمود:
قال إلهامى الزيات، رئيس مجموعة «إيمكو» للسياحة، إن المجموعة تجرى حاليًا مباحثات مع 6 وكلاء ومنظمى رحلات أجانب فى السوق الكندية، بهدف إعادة وضع المقصد المصرى فى برامجهم السياحية استعدادًا للموسم الشتوى المقبل.
وأضاف لـ«المال»، أن تكلفة إقامة السائح الكندى لمدة أسبوع تصل إلى 1000 دولار غير شامل الطيران الداخلى، موضحًا أن الكنديين من السائحين المقبلين على السياحة الثقافية مابين الأقصر وأسوان والقاهرة.
ولفت إلى أن الشركة تنظم رحلات من دول أمريكا، وأوكرانيا، وإنجلترا، ونيوزيلندا، وكندا وأمريكا اللاتينية، لمدن الأقصر، وأسوان، والقاهرة، مؤكدًا استهدافه زيادة حجم إيرادات المجموعة 10 % مع نهاية العام الحالى، مقابل العام الماضى.
وتحتل كندا المركز الثانى فى قائمة الأسواق السياحية الوافدة من الأمريكيتين، لتسجل توافد 72 ألف سائح إلى مصر العام الماضى، بارتفاع %17 عن 2016، وقضوا 904 آلاف ليلة سياحية بزيادة %124.
يذكر أن مجموعة «إيمكو» للسياحة تأسست 1976، عن طريق إلهامى الزيات، الذى يشغل منصب عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة، ودور السينما ومدينة العربية للإنتاج الإعلامى، وعضو الجمعية العامة لمصر للطيران وسلطات مطار مصر، وكان سابقا رئيسا لاتحاد السياحى المصرى، يوروميك، ورابطة وكلاء السفر المصريين.
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