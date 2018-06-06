هبوط صناديق الاستثمار عقب تراجع البورصة الحاد الأسبوع الماضى

«النقدية» تتمسك بالارتفاع الجماعى

إعداد- أحمد على

تحركت أسعار وثائق صناديق الاستثمار بشكل هابط خلال تعاملات الأسبوع الماضى، عقب الهبوط الحاد فى حركة مؤشرات البورصة، وسط خسائر قوية لرأسمالها السوقى سواء على المستوى الأسبوعى أو الشهرى.





وعلى صعيد شهر مايو الماضى اختتمت السوق تداولات الشهر بتراجع نحو %10.28 للمؤشر «EGX30»، مغلقا عند 16414 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 %3.94 عند 843 نقطة، ومؤشر«EGX100» الأوسع نطاقا عند 2138 نقطة خاسرا %7.31، فيما خسر رأس المال السوقى نحو 76 مليار جنيه مغلقا عند 930.39 مليار جنيه فى مايو، مقارنة بـ 1.006 مليار فى أبريل.

وعلى الصعيد الأسبوعى، أنهى «EGX30» التعاملات على تراجع %1.32 عند 16414.5 نقطة، وتراجع EGX70» %1.83» لينهى تعاملاته الأسبوعية عند 843 نقطة، و«EGX100» على تراجع %1.88 عند 2138 نقطة.





وخسر رأس المال السوقى فى الأسبوع الماضى، نحو 19 مليار جنيه ليتراجع إلى 930 مليار جنيه، مقارنة بـ 949 مليار للأسبوع السابق.



وكعادة المستثمرين الأجانب، فقد اتجهت تعاملاتهم إلى الشراء بصافى 360.54 مليون جنيه، بنسبة %32.64 من التعاملات، مقابل %13.84 للعرب بصافى بيع 183.47 مليون جنيه، و%53.25، للمصريين.

وتنوه «المال» عن وجود بعض صناديق الاستثمار التى لم تُعلن عن أسعار وثائقها، سواء عبر المواقع الإلكترونية للبنوك المالكة لتلك الصناديق أو عبر مواقع شركات إدارة الأصول التى تتولى مهام إدارة تلك الصناديق، وستسعى «المال» لنشرها فى صفحة الأسبوع المقبل.





«المتوازنة» تحول دفتها للانخفاض عدا «مصر الخير»

حولت صناديق فئة المتوازنة دفتها نحو الهبوط خلال تعاملات الأسبوع الماضى، باستثناء صندوق مصر الخير المتوازن الذى ظل على المستوى السعرى لوثيقته للأسبوع الثانى.





فيما جاء صندوق بنك مصر الأول هابطًا %0.15 مسجلًا 227.09 جنيه للوثيقة، وتراجع صندوق بنك التنمية والائتمان الزراعى «الماسى» %0.48 بقيمة 264.7 جنيه للوثيقة.





وهبطت وثيقة صندوق البنك الأهلى الأول %1.21 لتسجل 44.19 جنيه، فيما تراجعت وثيقة بنك الاستثمار العربى «سندى» بنسبة %1.99 بقيمة 13.91 جنيه للوثيقة.





وتراجعت وثيقة بنك كريدى أجريكول الرابع «الثقة» 2.54% لتسجل 251.85 جنيه للوثيقة.





هزات قوية تضرب فئة «الأسهم» تصل حدتها إلى %4

فقدت فئة صناديق الأسهم حالة التباين التى سيطرت عليها خلال الأسبوع قبل الماضى، لتقع فى فخ الهبوط الحاد الذى ضرب البورصة خلال الأسبوع الماضى، لتصل حدة تراجعات الفئة إلى %4.

وقد سجل البنك المصرى لتنمية الصادرات «الخبير» أعلى معدل هبوط فى تلك الفئة- فى ظل البيانات المتاحة لها- إذ هبط بـ%4.05 مسجلًا 33.33 جنيه، تلاه صندوق البنك العربى الأفريقى «شيلد» بنسبة %2.52 بقيمة 255 جنيه للوثيقة.





وحل صندوق بنك قناة السويس ثالثًا فى قائمة الأكثر هبوطًا بـ% 1.96 بقيمة 606.42 جنيه للوثيقة.









«الأهلى الرابع» و«مصر النقدى» و«مزايا» فى صدارة «النقدية»

نجحت فئة الصناديق النقدية فى الحفاظ على الصعود الجماعى رغم تأثر باقى فئات الصناديق بهبوط مؤشرات البورصة خلال الأسبوع الماضى، وتصدر ارتفاعات فئة «النقدية» بصعود %0.50 لصندوق البنك الأهلى الرابع، وبنك مصر النقدى بنسبة %0.40.





وجاء فى المركز الثالث بصعود %0.38 كل من صندوق بنك المؤسسة المصرفية «مزايا» وصندوق البنك العربى النقدى «يوماتى» وصندوق بنك «SAIB» النقدى.





وعلى مستوى الدخل الثابت، فقد ارتفعت وثيقة صندوق البنك التجارى الدولى «ثبات» بنسبة %0.26 بقيمة 213.17 جنيه، وصندوق بنك العربى الأفريقى الدولى «جذور» بنسبة %0.25 بقيمة 18.70 جنيه، وصندوق البنك الأهلى الثامن بنسبة %0.11 بقيمة 1497.151 جنيه.





أفول جماعى فى «الإسلامية»

تراجعت فئة الصناديق الإسلامية بشكل جماعى، عدا صندوق بنك التنمية والائتمان الزراعى «الوفاق» الذى ظل على مستوى الأسبوع قبل الماضى، عند 15.25 جنيه للوثيقة.





فيما جاء صندوق البنك الأهلى المصرى وبنك البركة «بشائر» كأقل الهابطين بنسبة %0.90 مسجلًا 89.62 جنيه للوثيقة، فيما سجل بنك فيصل الإسلامى- التجارى الدولى «أمان» أكبر نسبة هبوط بـ %2.58 مسجلًا 117.84 جنيه للوثيقة.









تأخر «تحديد الأصول» وثبات نسبى للعملة الأجنبية

هبطت صناديق تحديد الأصول خلال الأسبوع الماضى، بنسبة %1.37 لوثيقة صندوق الشركة المصرفية العربية الثانى بقيمة 803.74 جنيه، وصندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز» بنسبة %0.47 بقيمة 213.541 جنيه للوثيقة، وصندوق الشركة المصرفية العربية الأول بنسبة %1.37 بقيمة 236.37 جنيه.





وشهدت وثائق صناديق العملة الأجنبية ثباتًا نسبيا، إذ استقرت وثيقة صندوق مصر النقدى اليورو عند 10.961 يورو، فيما ارتفعت وثيقة صندوق مصر النقدى الدولارى بنسبة طفيفة %0.04 بقيمة 11.515 دولار.



