طلخا للأسمدة يعمل بكامل طاقته خلال شهرين

عصام عميرة:

كشف الدكتور عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن عودة مصنع سماد طلخا التابع لشركة الدلتا للأسمدة، إلى العمل بكامل طاقتة خلشهرين، لافتا إلى أن العمل جار حاليا للانتهاء من إعادة تأهيل وحدتى حامض «نيتريك» المغلقة، للعمل.





وأضاف أنه تم البدء بعملية الهيكلة الشاملة لكل وحدات المصنع بتكلفة مليار جنيه لتجديدها بالكامل، وتنفيذ الخطة الإنتاجية المستهدفة مع تفادى الانبعاثات الغازية والصرف الصناعى المخالف، مشيرا إلى أنه تم غلق وحدة يوريا لإعادة تجديدها وفقا لخطة تطوير المصنع.







وأكد لـ«المال» أنه تم تخصيص 2.5 مليار جنيه لإنشاء وحدة جديدة لإنتاج حامض النيتريك، مشيرا إلى أن الوحدة الجديدة سوف تنتج ألف طن بهدف تغطية السوق المحلية والتصدير للسوق الخارجية.







وتوقع الانتهاء من إنشاء الوحدة الجديدة خلال 30 شهرا، لافتا إلى أن المصنع فى طلخا يستوعب تلك التوسعة من حيث المساحة والتى تبلغ 600 فدان والإمكانيات المتاحة.







وكان محافظ الدقهلية د.أحمد شعراوى، قد قرر خلال لقائه د. خالد فهمى وزير البيئة فى مايو الماضى، إغلاق المصنع إنتاج السماد بطلخا جزئيا، ومنحه مهلة شهرين لتوفيق الأوضاع البيئية، وعدم الإضرار بصحة المواطنين، بسبب انبعاث غاز الأمونيا السام.





ووفقا لموقع «طلخا» الإلكترونى، ينقسم المصنع إلى مصنع إنتاج سماد نترات النشادر- طلخا 1 وتم تشغيله عام 1975 وهو ينتج سماد نترات نشادر %33.5. ومصنع إنتاج سماد اليوريا - طلخا 2 وتم تشغيله عام 1980 وهو ينتج سماد اليوريا %46.5 المحبب بطاقة 1725 طن /يوم.





ومحطة التوليد المشترك، وتم تشغيلها فى مايو 2000 وهى تنتج 17.7 ميجاوات /ساعة وكفاءتها الحرارية الكلية %85.4 وتكلفة الكيلووات 32 مليم، وتوفر من تكلفة الطاقة الكهربائية حوالى 34.3 مليون جنيه فى السنة طبقا لأحدث الأسعار.





ومصنع أنتاج أكياس البلاستيك، وهو ينتج أكياس الخدمة الشاقة من البولى إيثلين بطاقة إنتاجية 33 مليون شيكارة فى السنة، ويبلغ رأس المال المرخص به 200 مليون جنيه، ورأس المال المصدر 130 مليون جنيه.



