تراجع القوة الشرائية للمواطنين تؤثر على مبيعات الحلوى بالإسكندرية

تايب: تراجعت عن العام الماضى بنحو 50%









معتز محمود





تشهد حركة مبيعات الحلوى الرمضانية، هذا العام، تراجعًا ملحوظًا فى عدد من مناطق الإسكندرية، حسبما أكده بعض أصحاب محالّ الحلوى، لـ"المال"، مرجعين ذلك لتراجع القوة الشرائية للمواطنين.

قال عباس تايب، سكرتير شعبة أصحاب المخابز بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن حركة مبيعات الحلوى، خلال شهر رمضان هذا العام، ضعيفة، لافتًا إلى أنها تراجعت عن العام الماضى بنحو 50%.

وأضاف أن نسبة التراجع فى المبيعات تشمل الكنافة والقطايف والحلوى بأنواعها، لافتًا إلى أنه رغم الركود الذى تشهده السوق ارتفعت أسعار الدقيق قبل شهر رمضان.

ولفت سكرتير شعبة أصحاب المخابز بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إلى أن ارتفاع أسعار المكونات الأساسية للحلوى لم يتوقف عند الدقيق فقط وإنما ارتفعت أيضًا أسعار الزيت والمكسرات وغيرها.

وأوضح تايب أن أسعار الكنافة، هذا العام، تقترب من القطايف، حيث يصل سعر الكيلو إلى 15 جنيهًا، لافتًا إلى أن الوضع يختلف في الحلوى.