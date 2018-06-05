مكاسب لمعظم البورصات العربية بقيادة السعودية.. وهبوط مصر

البورصة العربية

خالد بدر الدين



صعدت مؤشرات معظم البورصات العربية فى منطقة الشرق الأوسط، فى ختام تعاملات -اليوم الثلاثاء- بقيادة الدوحة والسعودية، وسط تعاملات ضعيفة بسبب شهر رمضان، الذى يقل فيه عادة نشاط المستثمرين، بينما هبط فقط المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بأكثر من 2.3 % ليصل إلى 16022 نقطة.



وذكرت وكالة "رويترز"، أن مؤشر بورصة الدوحة كسب 2.1 % ليسجل 9311 نقطة، مع صعود سعر سهم شركة صناعات قطر ذي الثقل في السوق 2%، بينما زاد سعر سهم شركة قطر للتأمين 6.2 %، وسعر سهم شركة قطر لنقل الغاز (ناقلات) 5.7 %.



واصلت البورصة السعودية أداءها القوي للجلسة الثالثة على التوالي بعد تعيين وزير جديد للعمل ساعد على دعم السوق، ليرتفع مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بأكثر من 0.9 % اليوم ليتجاوز 8407 نقاط، ليحقق أفضل أداء في منطقة الخليج منذ بداية العام بصعوده 16 %.



وسجلت أسهم الشركات والبنوك السعودية انتعاشًا واضحاً هذا الأسبوع، بقيادة الأسهم المالية مع صعود سعر سهم بنك الرياض 5.4 %، وسعر سهم مجموعة سامبا المالية 4 %، مع انتشار التفاؤل في السوق بعد تعيين رجل أعمال بارز وزيرا للعمل في المملكة ووسط ترقب رفع تصنيف محتمل للبورصة السعودية إلى وضع السوق الناشئة هذا الشهر.



وتقدم مؤشر سوق مال أبوظبى العام بأكثر من 0.9 % ليزداد إلى 4617 نقطة، بفضل صعود سعر سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) 1.7 %، ليزداد سعر سهمها بأكثر من 200 % منذ بداية العام وحتى الآن.



وكسب مؤشر سوق مال دبى العام بحوالى 0.3 % ليتجاوز 3045 نقطة، مع صعود سعر سهم شركة إعمار العقارية بـ 1.8%، وزاد سعر سهم شركة داماك العقارية 1.7 %.



وصعدت مؤشرات بورصات البحرين والكويت ومسقط بنسبة طفيفة تراوحة بين 0.2 % و0.1 % لتستقر عند 1268 نقطة و4725 نقطة و4592 نقطة على الترتيب.



وهوى المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بأكثر من 2.3 % اليوم ليصل إلى 16022 نقطة، ليصل انخفاضه هذا الأسبوع حتى الآن 3.9 % أو 653 نقطة، مع هبوط أسعار أسهم شركة أوراسكوم تليكوم بأكثر من 2.6 %، والمجموعة المالية هيرميس 1.5 %.