ترامب يبحث عرضًا صينيًّا لشراء سلع أمريكية بقيمة 70 مليار دولار

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رويترز



يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمستشاريه التجاريين اليوم الثلاثاء لمناقشة عرض قدمته الصين لاستيراد سلع أمريكية بسبعين مليار دولار إضافية خلال عام، في الوقت الذي تحاول فيه بكين نزع فتيل حرب تجارية محتملة بين أكبر اقتصادين في العالم.



وأبلغ مصدران على دراية مباشرة بالمباحثات رويترز بأنه لم تجر أي مباحثات بشأن ما سيتعين على واشنطن فعله في المقابل. وقالا إن العرض الصيني شمل زيادة واردات السلع الزراعية والطاقة فضلا عن بعض السلع المصنعة.



ويضغط ترامب على الصين للقبول بشراء سلع وخدمات أمريكية إضافية لسد العجز التجاري بين البلدين والبالغ 200 مليار دولار.