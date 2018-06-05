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استثمار
شراكة بين هيلتون وبنك الطعام المصري لتقديم وجبات رمضانية
الثلاثاء 05 يونيو 2018 08:22 م
4200 وجبة غذائية من فنادق هيلتون لبنك الطعام
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4200 وجبة غذائية من فنادق هيلتون لبنك الطعام
دعاء محمود
أعلنت مجموعة "هيلتون" العالمية، مؤخرًا، عن شراكتها مع بنك الطعام المصري خلال شهر رمضان المبارك.
وتبرعت فنادق هيلتون في مصر بوجبات غذائية للفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع المصري، بالإضافة لتطوع عدد من موظفين الشركة يوم 28 مايو الماضي في مبادرة "العزومة"، التي أطلقها بنك الطعام المصري لتقديم وجبات غذائية متكاملة لـ200 فرد في منطقة مصر الجديدة بالقاهرة.
جدير بالذكر أن "العزومة" هي مائدة رحمن متنقلة تجوب مناطق القاهرة خلال شهر رمضان لتقديم وجبات الإفطار في منطقة مختلفة كل يوم، وشارك متطوعو هيلتون روح الشهر الكريم مع أهالي المنطقة أثناء تقديم الوجبات الغذائية وقت الإفطار.
وتأتي شراكة هيلتون مع بنك الطعام المصري ضمن الأنشطة الاستراتيجية التي تقوم بها الشركة في إطار مبادرة هيلتون للمسؤولية الاجتماعية "السفر الهادف".
وتمثل تلك المبادرة التزام هيلتون بالمشاركة المجتمعية، لخلق وتقديم قيم مشتركة تستفيد منها أعمال هيلتون والمجتمعات التي تعمل بها على حد سواء، وتركز استراتيجية "السفر الهادف" على ثلاثة محاور رئيسية، وهي خلق فرص حقيقية للمواطنين خاصة الشباب من خلال تمكينهم على كافة المستويات، ودعم المجتمعات المحلية، والمحافظة على البيئة في الأسواق التي تعمل بها هيلتون.
جدير بالذكر أن هيلتون (NYSE: HLT) إحدى الشركات العالمية الرائدة في عالم الضيافة، مع أكثر من 5,200 فندق وقرابة 856,000 غرفة في 105 دولة.
وتضم محفظة هيلتون 14 علامة رائدة عالمياً هي: فنادق ومنتجعات هيلتون، فنادق ومنتجعات والدورف أستوريا، فنادق ومنتجعات كونراد، كوريو -تشكيلة من هيلتون، كانوبي من هيلتون، دبل تري من هيلتون، تابيستري من هيلتون، فنادق إيمباسي سويتس، هيلتون جاردن إن، فنادق هامبتون من هيلتون، ترو من هيلتون، هوم وود سويتس من هيلتون، هوم تو سويتس من هيلتون، هيلتون جراند فاكيشنز.
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