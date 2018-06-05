أكبر انخفاض منذ 7 مارس





خالد بدر الدين



هبط مؤشر بلومبرج للسلع الأولية «BCI. %1»، خلال تعاملات الثلاثاء، لينخفض إلى 89.6 نقطة، فى أكبر تراجع له منذ 7 مارس الماضى، مع تزايد المخاوف من أن تؤدى التوترات التجارية بين أمريكا والصين إلى تقليص الطلب على المنتجات الزراعية، لا سيما السكر، والقمح، والذرة.



ذكرت وكالة بلومبرج أن مؤشر «BCI» الذى يتتبع 22 سلعة خامًا زراعية، وصناعية، يتجه إلى هبوط واضح الفترة المقبلة، مع انخفاض أسعار السكر بأكثر من 5%، والقمح والذرة بنفس النسبة تقريبًا، بفضل ارتفاع المعروض العالمى.



وتراجعت أسعار البترول 1.8%، خلال تعاملات الثلاثاء، لتهبط إلى 74 دولارًا لبرميل برنت، و64 دولارًا لبرميل تكساس الأمريكى، لتسجل أدنى مستوى منذ أكثر من شهر، بعد أن طلب دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة، من منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" زيادة الإنتاج بحوالى مليون برميل يومي~Wا.



جاء طلب دونالد ترامب بعد أن ارتفعت أسعار بيع البنزين بالتجزئة فى السوق الأمريكية لأعلى مستوياتها منذ أكثر من 3 أعوام، وبعد أن كتب دونالد ترامب تغريدات علنية ينتقد فيها سياسة منظمة أوبك، والارتفاع المصطنع لأسعار البترول.



يبدو أيضًا أن ترامب يريد زيادة المعروض من بترول أوبك، بعد قرار واشنطن، بإعادة فرض عقوبات على صادرات إيران من النفط، ما أدى فى السابق إلى خروج مليون برميل يوميا من الأسواق العالمية، ولذلك يبغى تعويض هذا النقص المرتقب.



وانتقد ترامب حكومات دول مثل الصين، والمكسيك، وكندا، لأنها تعامل المزارعين بصورة غير عادلة، يهدد إياها بفرض رسوم جمركية على منتجات تصل قيمتها إلى 150 مليار دولار مع الصين.



وإذا كانت الصين من أكثر الدول استيرادًا للمنتجات الزراعية الأمريكية فإن تفاقم التوترات التجارية بينهما يؤدى إلى انهيار أسعار الحبوب عندما تتوقف حكومة بكين عن شراء هذه المنتجات، كما أن تزايد المعروض البرازيلى من السكر والبن يساعد على انخفاض الأسعار أكثر وأكثر.



وهاجم بعض الحلفاء الأوروبيين المقربين من الولايات المتحدة، إدارة ترامب، بسبب فرض رسوم على واردات الصلب والألومنيوم، لكن وزير المالية البريطانى فيليب هاموند، أكد أن وزراء مالية دول مجموعة السبع الذين اجتمعوا فى كندا نهاية الأسبوع الماضى وضعوا أساسا لإحراز التقدم خلال اجتماع رؤساء حكومات مجموعة السبع الكبار، المرتقب فى مدينة كيبيك نهاية هذا الأسبوع، لمعالجة المشاكل المرتبطة بالرسوم الجمركية الأمريكية على واردات الصلب والألومنيوم.



وتحاول إدارة ترامب أن تقنع الصين باستيراد المزيد من البضائع الأمريكية لخفض العجز التجارى، لكن وزارة الخارجية الصينية طالبت جميع الدول، لا سيما صاحبة الاقتصادات الكبرى، بمعارضة حازمة لجميع أشكال الحماية التجارية، والاستثمارية، التى يريد ترامب فرضها تحت ذريعة لحماية الأمن القومى الأمريكى، لكنها لا تنسجم مع الالتزامات التجارية الدولية للولايات المتحدة، وقواعد منظمة التجارة العالمية، وأنها تتعاون بشكل وثيق مع الاتحاد الأوروبى، الذى يسعى لإلغاء هذه الرسوم.