بنك القاهرة يدبر احتياجات العملاء من الريال السعودى خلال موسم الحج

بنك القاهرة 00

المال - خاص



أعلن بنك القاهرة عن تدبير وتوفير احتياجات المواطنين من الريال السعودى، وذلك لعملاء البنك وغير عملائه خلال موسم الحج للعام الهجرى الجارى عبر شبكة فروع البنك المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية وذلك من خلال تقديم تأشيرة السفر وتذكرة الطيران لكل حاج، إلى جانب توفير احتياجات شركات السياحة من العملة لسداد مستحقات السلطات السعودية.



تأتى تلك الخطوة في إطار حرص البنك على تلبية احتياجات حجاج بيت الله الحرام وتوفير العملة اللازمة لتغطية نفقاتهم داخل الأراضى المقدسة، استمرارًا لدور البنك على مدار السنوات الماضية في توفير الاحتياجات اللازمة للحجاج والمعتمرين خلال موسمى الحج والعمرة.