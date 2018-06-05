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عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
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السعر بالجنيه المصري
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الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
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سمك بوري
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سمك مكرونة
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بورصة وشركات
تراجع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 644 جنيهًا
الثلاثاء 05 يونيو 2018 07:02 م
الذهب 99
أخر الأخبار
الذهب 99
عمر سالم
شهدت أسعار الذهب -اليوم الثلاثاء- تراجعاً خلال التعاملات اليومية، نتيجة انخفاض بورصة الذهب العالمية.
وسجل عيار 21 نحو 644 جنيهًا للجرام، مقابل 647 -أمس.
وعيار 18 سجل 552 جنيهًا، وعيار 24 نحو 737 جنيهًا، وسجلت الأوقية 1292 دولارًا بدلاً من 1297.
وسجل سعر الجنيه الذهب 5155 جنيهًا بدلاً من 5176.
الذهب
أسعار الذهب
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