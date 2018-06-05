تراجع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 644 جنيهًا

الذهب 99

عمر سالم



شهدت أسعار الذهب -اليوم الثلاثاء- تراجعاً خلال التعاملات اليومية، نتيجة انخفاض بورصة الذهب العالمية.



وسجل عيار 21 نحو 644 جنيهًا للجرام، مقابل 647 -أمس.



وعيار 18 سجل 552 جنيهًا، وعيار 24 نحو 737 جنيهًا، وسجلت الأوقية 1292 دولارًا بدلاً من 1297.



وسجل سعر الجنيه الذهب 5155 جنيهًا بدلاً من 5176.