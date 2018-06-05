سهم

أسماء السيد



أنهى سهم "عبور لاند"، تعاملاته بالبورصة المصرية بجلسة -اليوم الثلاثاء - على صعود واضح في ظل التراجعات التى هيمنت على تحركات السوق ككل، وصعد بنسبة 10% عند 21.45 جنيه.



وقال هشام حسن، رئيس قسم التحليل الفني بشركة "أكيومن" لتداول اﻷوراق المالية، إنه لا توجد أسباب معلنة حتى هذه اللحظة حول حركة السهم، مشيرًا إلى أن السهم يستهدف مستوى 22.78 جنيه، شرط الاستقرار أعلى منطقة 19.50 جنيه.



واختتمت البورصة تعاملات جلسة اليوم على تراجع جماعي، وهبط المؤشر الرئيسي "egx30" بنسبة 2.39% ليصل إلى 16011 نقطة، ومؤشر "egx70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة 1.6%، والمؤشر الأوسع نطاقاً "egx100" بنحو 1.7%.



وبلغ إجمالي اﻷسهم المتداولة 174 سهمًا، تراجع 134 من بينهم، وارتفع 14 آخرين، بينمالم يتغير أداء الباقيه، وهبط "التجاري الدولي" بـ 3.7% عند 83.59 جنيه، وسهم "هيرمس" بـ1.9% عند 22.34 جنيه، و"طلعت مصطفى" بـ 0.44% عند 11.28 جنيه.