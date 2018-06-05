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تأميـــن
Axel Bromely عضوًا منتدبًا لشركة تشب لتأمينات الحياة
الثلاثاء 05 يونيو 2018 05:28 م
تشب لتأمينات الحياة
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تشب لتأمينات الحياة
مروة عبد النبى
قرر مجلس إدارة شركة "تشب" لتأمينات الحياة تعيين axel bromely – أمريكى الجنسية - عضوًا منتدبًا جديدًا للشركة خلفًا لعمرو شمس العضو المنتدب السابق، فى حركة تغييرات جديدة أقرتها مؤخرًا.
ويمتلك bromely خبرة تتجاوز 12 عامًا فى قطاع التأمين، خاصة تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال والتأمين البنكى، وتغيير ثقافة الشركات وعمل بعدة شركات فى أوروبا الشرقية وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية.
ومن المعروف أن تشب لتأمينات الحياة حققت حصيل أقساط تأمينية بلغت 150 مليون جنيه بنهاية العام المالى 2017، وتخطط لزيادة حجم أعمال الشركة إلى 3 أضعاف فى مصر بحلول 2020.
وتقدم تشب لتأمينات الحياة خدماتها إلى أكثر من 40 ألف عميل عن طريق أكثر من 1200 وسيط، و100 موظف إدارى، وتعمل فى السوق المصرية منذ عام 2002 كشركة مساهمة مصرية، علاوة على تخطيطها للتوسع فى محافظات الدلتا والصعيد خلال العام المالى المقبل.
التأمين
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