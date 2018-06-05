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اقتصاد وأسواق
البرلمان يقر قانون رسوم تنمية الموارد المالية للدولة
الثلاثاء 05 يونيو 2018 05:05 م
مجلس النواب 1
أخر الأخبار
مجلس النواب 1
ياسمين فواز
وافق مجلس النواب نهائيًا، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون قانون فرض رسوم تنمية الموارد المالية للدولة، ويتضمن المشروع زيادة رسوم استخراج جواز السفر ورخص السلاح والسيارات وتخصيص نسبة من الإيرادات لصالح تعويض "شهداء الوطن".
وتتضمن التعديلات فرض 50 جنيهًا عند شراء خطوط المحمول لمرة واحدة، و10 جنيهات على الفاتورة شهريًا.
وفيما يلي تفاصيل التعديلات التي طرأت على كافة الرسوم في هذا القانون:
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