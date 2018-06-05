بدء تداول حديد الراجحى بسعر 12500 جنيه للطن

الحديد والصلب

واتجاه لزيادة الكميات المستوردة



المرسى عزت



بدأت السوق المصرية تداول حديد الراجحى السعودية بعد الحصول على موافقات الأجهزة الرقابية بسعر 12500 جنيه للطن للبيع التجارى أى بين التجار وبعضهم البعض.



وقال وائل سعيد رئيس مجلس ادارة شركة الفجر ستيل إحدى الشركات المستوردة إن اقبالا شهدته الساعات الاولى من تداول المنتج.



ولفت سعيد فى تصريحات خاصة لـ " المال" إلى أن حديد الراجحى يتميز بجودته والتى تعد عاملا مهما فى عمليات التداول فى الاسواق.



واكد سعيد أن الكميات المتداوله حاليا تصل الى 5 الاف طن استوردتها شركتى الفجر ستيل وكذلك شركة الاحمدي.



وأشار إلى ان الحديد المستورد من الراجحى السعودية سيدفع الى مزيد من المنافسة،خاصة أن معايير الحديد التى تنتجها الجارحى معايير عالمية وتتميز بجودتها.



واستوردت 3 شركات 10 الاف طن من حديد الراجحى وهى شركات العطيفى بواقع 5 الاف طن وشركة الفجر ستيل بواقع 2500 طن ومثلها لشركة الاحمدى.



وعلمت المال أن هناك اتجاها قويا لزيادة واردات مصر من حديد الراجحى الفترة المقبلة فيظل حالة الاقبال عليه من قبل الشركات والافراد.



ويتجه عدد من كبار المستوردين الفترة الحالية لابرام تعاقدات من الراجحى خاصة أن الكميات التى تم استيرادها شهدت اقبالا من المتعاملين.



ويبلغ سعر طن حديد الراجحى ما يقرب من 595 دولارا للطن تسليم المصنع بخلاف ما يقرب من 150 جنيها رسوم الشحن والتفريغ.



و»الراجحى» للصناعات الحديدية، تعد من أكبر منتجى حديد التسليح فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهى إحدى شركات محمد عبد العزيز الراجحى وأولاده، وهى عضو فاعل فى الاتحاد العربى للصلب.



ولا تستورد مصر اية شحنات حديد من الدول التقليدية الموردة للسوق المصرية منذ ديسمبر الماضى وهى تركيا والصين واوكرانيا والتى فرضت عليها وزارة التجارةوالصناعة رسوم اغراق متنوعة تنتهى عام2022

وتعمل فى السوق المصرية عددا من كبريات شركات انتاج حديد التسليح ومنها شركة حديد عز ومجموعة بشاى للصلب وحديد الجارحى ومجموعة صلب مصر وعددا اخر من المصانع الاستثمارية الصغرى فى كميات الانتاج

ووفقا لغرفة الصناعات المعدنية التابعة لاتحاد الصناعات، تبلغ الطاقة الإنتاجية لمصانع الحديد نحو 11.8 مليون طن سنويًا، فى حين يبلغ حجم الاستهلاك 8.6 مليون طن، بما يشير إلى وجود فائض يصل إلى 3.2 مليون طن.