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بنـــوك
محمد البلتاجى: 185 مليار جنيه إجمالى التمويلات الإسلامية بنهاية مارس
الثلاثاء 05 يونيو 2018 04:59 م
محمد البلتاجى
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محمد البلتاجى
سيد بدر
قال الدكتور محمد البلتاجي، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، إن إجمالي التمويلات بالصيغ الإسلامية بلغ نحو 185 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي بنمو 12% مقابل مارس السابق عليه، تشكل نحو 6% من إجمالى التمويلات.
وأضاف في تصريحات لـ"المال" أن حجم الصيرفة الإسلامية فى مصر ارتفع ليسجل 260 مليار جنيه بنهاية مارس تمثل 5.3% من إجمالى النشاط المصرفى.
يذكر أن قطاع البنوك الإسلامية يتعامل وفقًا للقانون المنظم للبنوك رقم 88 لسنة 2003، والذي لا يتضمن مواد خاصة بعملها، وكشفت مى أبوالنجا، وكيل محافظ البنك المركزى لقطاع الرقابة والإشراف، في تصريحات سابقة لـ"المال أن النسخة النهائية من قانون البنوك والبنك المركزى لا تتضمن قواعد منفصلة لتنظيم عمل البنوك الإسلامية.
بينما أشارت على هامش مؤتمر التكنولوجيا المالية Seamless، إلى أن البنك المركزى رأى أن حصة البنوك الإسلامية من إجمالى القطاع المصرفى ليست كبيرة بالقدر الذى يجعل القطاع فى احتياج لمواد منفصلة لتنظيم عملياته المصرفية.
وأضافت «مى»أن القانون راعى البنوك الإسلامية فى جزئية محدودة تتعلق باعتماد الصيغ الإسلامية التى تعمل بها البنوك مثل المرابحة والمشاركة والمضاربة، بينما لا يستدعى الوضع فى الفترة الحالية وضع مواد خاصة بهذه البنوك.
وتضم السوق المصرفية المصرية 3 بنوك إسلامية هي فيصل والبركة ومصرف أبوظبي الإسلامي، بجانب 11 بنكًا تقدم خدمات متوافقة مع الشريعة.
ونوه البلتاجي، إلى أن حجم الودائع الإسلامية بلغت 221 مليار جنيه بنهاية مارس 2018، تشكل نسبة 6.5% من السوق.
القطاع المصرفي
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